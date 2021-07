SOS Mata Atlântica abre inscrições para curso em SP e MG

Estão abertas as inscrições para a 3ª turma do curso on-line “Somos Mata Atlântica”, que oferece conteúdos e proporciona reflexões sobre diferentes conceitos relacionados ao bioma mais ameaçado do Brasil – como a dinâmica dos ecossistemas, recuperação das florestas, água, fauna e áreas protegidas, entre outras. A formação é realizada em parceria entre a Fundação SOS Mata Atlântica e a AES Brasil, empresa geradora de energia renovável, cujas usinas hidrelétricas (UHEs) estão localizadas em área de abrangência da Mata Atlântica no Estado de São Paulo e têm viabilizado a restauração florestal na região.

O curso é direcionado a professores e gestores municipais das cidades do entorno das operações da AES Brasil: Águas de São Pedro, Anhembi, Arealva, Bariri, Barra Bonita, Boraceia, Botelhos, Botucatu, Caconde, Conchas, Dois Córregos, Iacanga, Ibitinga, Igaraçu do Tietê, Itaju, Itapira, Itapuí, Jaú, Laranjal Paulista, Macatuba, Mineiros do Tietê, Mococa, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Pederneiras, Piracicaba, Poços de Caldas, Santa Maria da Serra, São José do Rio Pardo, São Manuel e São Pedro.

“A sustentabilidade e o meio ambiente pautam os negócios da AES Brasil, apoiar iniciativas que disseminam conhecimentos tão valiosos sobre estas temáticas, capacitando profissionais, gestores públicos e interessados de maneira geral vem ao encontro do nosso compromisso em contribuir com o desenvolvimento ambiental e social das comunidades próximas às nossas operações”, afirma Larissa Vanuchi, Engenheira de Meio Ambiente na AES Brasil.

“‘Somos Mata Atlântica’ propõe uma nova abordagem da aprendizagem das temáticas ambientais, buscando oferecer aos participantes um novo olhar sobre a importância da conservação do bioma onde eles vivem de forma prática e individualizada, incluindo elementos vivenciais que podem ser utilizados para a multiplicação do tema em escolas ou mesmo no dia a dia”, afirma Kelly De Marchi, educadora ambiental da Fundação SOS Mata Atlântica.

O curso com tutoria será executado de forma online pelo Instituto Romã, que atua nas áreas de educação e desenvolvimento humano, com a facilitação da aprendizagem com a natureza, de forma sensível e profunda. Será emitido um certificado após a conclusão das atividades práticas e entrega do projeto final. A participação é gratuita, com vagas limitadas a 50 participantes. Para realizar a inscrição ou obter mais informações, acesse: https://forms.office.com/r/xyLbNsNQdQ.

Serviço:

3ª edição do curso on-line ‘Somos Mata Atlântica’

As inscrições estão abertas até 30 de julho e os selecionados serão informados por e-mail no dia 2 de agosto.

Período do curso: 09 de agosto a 20 de outubro de 2021

Carga horária: 40h

Formato: 100% online, com conteúdos disponibilizados semanalmente e encontros ao vivo quinzenalmente.