Furtou Hilux, tentou entrar em Limeira, mas foi pego ao voltar pra Americana

Equipe de Romu da Guarda Municipal de Americana com Inspetor Charles, GCMs Salvato, Clóvis e Santos estavam em patrulhamento na tarde desta quarta-feira, quando receberam a informação de um veículo modelo Hilux SW4 furtado por volta das 16:30 na Rua Ibirapuera, no bairro Jardim Ipiranga.

De acordo com os guardas, as equipes realizaram patrulhamento em busca do veículo, porém sem sucesso, quando houve um momento em que uma equipe Romu da Guarda Municipal de Limeira entrou em contato com a equipe de Americana informando que havia um veículo que, ao tentar adentrar no município vizinho (Limeira), percebeu a presença da viatura, atravessou o canteiro da Rodovia Anhanguera, retornando para Americana.

A equipe se posicionou na alça de acesso da Rodovia para a Av. João Nicolau Abdalla, próximo à Goodyear, momento em que visualizaram as viaturas de Limeira no acompanhamento da caminhonete.

Feito o cerco, a equipe logrou êxito em abordar o condutor criminoso, de 32 anos, morador de Santa Barbara D’Oeste. Além do veículo, foram recuperados dinheiro e outros pertences da vítima.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a perícia foi acionada e posteriormente o veículo será entregue junto com os pertences para a vítima.

O indivíduo permaneceu preso.