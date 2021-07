Motorhomes: liberdade e segurança durante as férias

A pandemia trouxe um grande problema para os viajantes de plantão: o impedimento de desbravar o mundo. Com as férias de julho, esse sentimento aumenta ainda mais e surge a dúvida de como viajar neste período ainda delicado.

O novo cenário fez com que os veículos recreativos, mais conhecidos como motorhomes, ganhassem espaço no coração dos brasileiros pela versatilidade e segurança. São casas sobre rodas confortáveis e equipadas, com cama, banheiro, chuveiro com água quente, geladeira, espaço para refeições e internet.

Na Estrella Mobil Motorhomes, especialista na fabricação e personalização de motorhomes, localizada em Santa Branca, interior de São Paulo, as vendas aumentaram no último trimestre. Entre as razões, está o home-office definitivo adotado por muitas empresas.

“Durante a pandemia tivemos um aumento de 80% nas vendas. As pessoas perceberam que hoje é possível aliar o trabalho a viagens, mesmo durante a semana. Além disso, para quem tem o costume de viajar e se deparou com a situação de ter que ficar em casa o motorhome representa uma nova maneira de cair na estrada com segurança sem perder o conforto”, afirma Julio Lemos, fundador da Estrella Mobil Motorhomes.

E não só aqueles que já curtem viagens e motorhomes resolveram investir, outros também aderiram e o perfil de viajantes de motorhome mudou. Um estudo único no Brasil, realizado pela Estrella Mobil Motorhomes, mostrou que o ranking, antes liderado por aposentados e profissionais liberais (80%), deu lugar a casais e pessoas mais novas (aumento de 20% para 35%), que buscam liberdade para mudar de rota durante a viagem.

“A ideia do motorhome ser adquirido por pessoas maduras e aposentados (ou recém-aposentados) ficou no passado. Hoje temos novos perfis de consumidores, como aqueles que trabalham em esquema home office e conseguem trabalhar na estrada e pessoas mais novas, entre 30 e 40 anos, que estão conseguindo comprar os veículos e andar com a família, com os amigos e não querem ficar em casa por conta da pandemia. Aliás, o segmento já vinha se popularizando antes da pandemia”, explica Lemos.

Para quem quer viajar durante as férias, os motorhomes proporcionam segurança e conforto. A Estrella Mobil lança no mercado dois novos modelos. O Comet, montado em chassi Citroen Jumpy, tem tração dianteira, é movido a diesel e pode chegar a 17km/l. É leve e tem capacidade para até quatro pessoas. Possui sistema de aquecimento boiler, que funciona tanto na rede elétrica, quanto em sistema a gás que pode ser abastecido sempre, e permite acesso a água quente dentro do motorhome. O novo modelo também é composto por duas placas solares de 100 Wattz, que garantem maior autonomia de energia durante as viagens. Já a parte interna é produzida com courvin náutico, que melhora a acústica dentro do veículo.

O outro lançamento é o Capela, motorhome com carroceria fabricada em Divinycell. Montado em chassi Mercedes-Benz Sprinter ou Iveco Daily, tem baixo peso e alta resistência. Os tamanhos totais variam entre 6m a 7,2m. Seu design segue os padrões utilizados na Europa.

