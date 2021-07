Mi Smart Band 6 oferece oito modos de esportes olímpicos

Com a aproximação do evento esportivo mais importante do mundo, não há quem não se inspire a iniciar ou intensificar uma prática esportiva. A performance e acompanhamento da atividade é essencial para se manter motivado e focado a buscar os resultados desejados. Recentemente lançada no Brasil, a pulseira Mi Smart Band 6, da Xiaomi, é uma alternativa acessível e inteligente para quem busca melhor eficiência nos movimentos e exercícios físicos, contando com 30 modos de treinos, entre eles, oito esportes olímpicos.

No pulso e na mente. Leve e com um design moderno para todos os estilos, a Mi Smart Band 6, além de oferecer o monitoramento de atividades como esteira, caminhada e corrida ao ar livre, tem ainda modos especiais para ciclismo, natação em piscina, remo, badminton, boxe, basquete, vôlei de quadra e tênis de mesa, dentre outros exercícios e acompanhamento preciso de queima de calorias. De maneira prática e eficiente, o usuário pode indicar as metas e acompanhar todo o histórico de desempenho, mapeando quais os movimentos que foram executados corretamente, uma verdadeira aliada na busca pelo melhor resultado.

Vida de atleta. Para que se tenha bons resultados nas atividades físicas, mesmo que de forma amadora, é primordial cuidar de outros vários aspectos do corpo e saúde. O gadget é equipado com medidor da saturação de oxigênio no sangue (SpO₂). É possível obter análise do nível de oxigenação a qualquer hora, até mesmo durante uma atividade física ou dormindo, uma importante ferramenta para se manter atualizado do status da saúde.

Outras funções foram aprimoradas na nova pulseira, como o monitoramento do sono, qualidade da respiração enquanto dorme, inteligência de atividade pessoal, frequência cardíaca e rastreamento de níveis de stress. Pensando no público feminino, a Mi Smart Band 6 tem ainda recurso para acompanhamento do ciclo menstrual.

Ficha técnica:

Preço R$ 699,99 Tela 1,56 polegada, AMOLED, resolução de 152 por 486 pixels, 326 ppi e até 450 nits Bateria 125 mAh e até 14 dias de autonomia Sensores monitoramento de frequência cardíaca, giroscópio e acelerômetro, BT 5.0, monitoramento de sono, estresse e da saúde feminina Compatibilidade Mi Wear, Mi Fit, Strava, Android 5.0 e superior, iOS 10 e superior Dimensões 47.4 x 18.6 x 12.7mm Cores Preto, Azul, Laranja, Amarelo, Oliva e Marfim

