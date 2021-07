Empresa procura contratar 1.000 divulgadores

Com o objetivo de ampliar os negócios, mas, acima de tudo, gerar renda e oportunidades para inúmeros profissionais, a Pormade, uma das maiores fábricas de portas do Brasil, reformulou todo o Programa de Divulgadores Pormade para oferecer maior oportunidade de ganhos aos interessados. O projeto, que existe desde 2019 e já conta com 180 divulgadores, é focado em aumentar a propaganda da empresa, dos produtos e da marca. O objetivo é alcançar 1.000 divulgadores até o fim de 2021.

O mercado de portas no Brasil, atualmente, é de 700 mil unidades por mês. A Pormade detém perto de 10% desse total e acredita que essa participação de mercado deve crescer esse ano, com o aumento e diversificação do quadro de divulgadores. Isso mostra o quanto o projeto tem uma ampla expectativa, pois trata-se da primeira empresa do setor de portas e acessórios com esse tipo de divulgação. “É um programa inovador que transforma o tempo livre dos participantes em geração de renda e novos negócios”, avalia Rafael Jaworski, diretor de RH da Pormade Portas.

Qualquer pessoa, de qualquer lugar do Brasil, pode ser um divulgador e realizar o trabalho de onde estiver. Os divulgadores devem ter, no mínimo, 18 anos e não precisam ter experiência anterior ou formação específica, já que a empresa capacita e dá todo suporte. O programa prevê a atuação em áreas ou produtos com os quais os participantes mais se identifiquem e a realização de atividades pré-estabelecidas, com remuneração variável proporcional ao resultado obtido.

“Os resultados dos divulgadores já representam 7% do faturamento das vendas diretas. A ideia principal é expandir o marketing direto da companhia e incentivar ainda mais as vendas multinível”, reforça Jaworski. “Hoje, cerca de 85% dos divulgadores são mulheres, o que torna o programa uma excelente opção para esse perfil e para todos que desejam adicionar novos ganhos em sua receita mensal, ou ainda, para aqueles que estejam desempregados, a possibilidade de recuperar e refazer sua renda”, comenta o executivo.

Os divulgadores atuam, principalmente, na busca de parceiros diretos, como arquitetos e instaladores, para que sejam gerados novos negócios, e ainda auxiliam as franquias da marca na cidade em que estão, com o envio de potenciais clientes e novas parcerias. O desempenho de cada divulgador é mensurado por meio de um software onde os trabalhos são realizados e as atividades registradas, garantindo a gestão individual e o acompanhamento dos benefícios.

Como não há carga horária fixa, o divulgador pode investir o tempo que tem para realizar as ações, mas deve levar em consideração que os rendimentos são variáveis e proporcionais ao empenho. Cada atividade tem um tipo de remuneração específica, que somadas, ao final do mês, geram o valor do bônus que ele recebe. Os ganhos mensais, dependendo da performance, podem ultrapassar R$ 5 mil.

“Para cada parceiro prospectado há um ganho, quando esse mesmo parceiro realiza uma venda, há ainda a comissão sobre o valor vendido e se ocorrem indicações específicas para vendas de produtos Pormade, os divulgadores recebem comissão sobre o valor do projeto. Ainda há a possibilidade de ganhos adicionais, se todas as atividades são mantidas em dia no sistema”, finaliza o diretor de RH.

Para participar, é preciso realizar um cadastro no link https://conteudo.pormadeonline.com.br/divulgadorespormade

Sobre a Pormade Portas

Fundada em 1939, a Pormade Portas é uma das maiores fabricantes de portas do Brasil. Há mais de 80 anos, a empresa atua para manter a mais alta qualidade de seus produtos. Está localizada em União da Vitória (PR). A companhia conta, atualmente, com 900 colaboradores, 100% envolvidos em um processo de gestão inovador. Com grandes áreas de florestas plantadas e um parque industrial completo com 102 mil m² construídos, a Pormade controla toda a produção. A estrutura permite que a empresa tenha um dos melhores padrões de qualidade da América do Sul. Com um faturamento, em 2020, de R$ 223 milhões, a Pormade investe em pessoas e produtos como estratégia competitiva. Em 2018, a empresa entrou para o segmento de franchising e já conta com 33 unidades em todo o Brasil.