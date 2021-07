Tivoli tem nova atração “Caça ao Tesouro Pirata”

Férias é sinônimo de diversão. Pensando nisso, o Tivoli Shopping promove a partir desta quinta-feira (08), uma atração especial para divertir o público infantil: a Caça ao Tesouro Pirata.

A brincadeira, que promete entreter e garantir bons momentos aos pequenos, pode ser realizada de quinta-feira a domingo, das 14h às 20h, até o dia 08 de agosto.

As crianças devem participar da atividade de forma presencial, mas cada uma brincará em seu próprio tempo. A atividade é livre e gratuita e pode ser realizada por qualquer criança de até 12 anos.

Caça ao Tesouro Pirata

A atração conta com uma trama, apresentada através de vídeos que são acessíveis via QR Code, que conduz os participantes para uma aventura cheia de desafios em busca de pistas que devem ser decifradas para conseguir encontrar o tesouro.

O ponto inicial da brincadeira fica em frente à Estação Valentina, com acesso pela Entrada A, na área da expansão. Depois, as crianças devem percorrer todo o shopping com o mapa para encontrar as pistas que estão espalhadas e cumprir a tarefa de chegar ao ponto final.

São seis totens espalhados pelo empreendimento, cada um deles tem um QR Code que dá acesso a um vídeo com uma dica para o participante decifrar e encontrar a próxima pista. As crianças que chegarem até o final do trajeto receberão um brinde do Tivoli Shopping como prêmio.

Para participar da brincadeira, a criança precisa portar um celular com acesso à internet – necessário para fazer a leitura do QR Code e assistir ao vídeo. O trajeto da Caça ao Tesouro leva cerca de 20 minutos para ser completado. A atividade respeita todos os cuidados, protocolos sanitários e restrições necessários em razão da pandemia.

“Compreendemos o momento que ainda estamos vivenciando, onde ainda que com alguma flexibilidade, imperam as recomendações de distanciamento social e restrições, por isso pensamos em uma atração que possa contemplar o público infantil e proporcionar diversão nas férias, mas de forma segura e sem gerar aglomerações. Esperamos que as crianças curtam a atividade e se divirtam muito por aqui”, comenta o gerente geral do Tivoli Shopping, Gustavo Salvagnini.

Serviço:

Caça ao Tesouro Pirata

Quando: de quinta-feira a domingo, das 14h às 20h – até 08 de agosto

Onde: no Tivoli Shopping – ponto inicial em frente à Estação Valentina

Permitida para crianças de até 12 anos

Atividade gratuita

