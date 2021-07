Após deixar No Limite, Kaysar lança música

“Mãe, obrigado por me dar uma vida e ter acreditado em mim. A aí menor abraça sua mãe, seu pai. Ama sua família. Que a gente não sabe o dia de amanhã. Com essa temática, Kaysar lança hoje, 09 de julho, a sua nova música. “Carta pra Mãe” já está disponível em todas as plataformas digitais e marca um novo momento na carreira do ator e cantor.

Ouça agora “Carta pra Mãe”: https://onerpm.ffm.to/cartapramae.

O dia para o lançamento dessa canção autoral e inédita não foi por acaso, hoje é aniversário do Kaysar e ele completa 32 anos. “Estou muito feliz! Escolhi lançar “Carta pra Mãe” no dia do meu aniversário pois é um presente para a minha mãe e também para todos os meus fãs. Eu gostaria muito que as pessoas sentissem o amor que eu sinto pela minha mãe e pela minha família ao ouvirem essa música! A mãe é um bem precioso, temos que respeitar nossa família e sempre ouvir os conselhos que vem do coração da nossa mãe”, conta Kaysar.

A música inédita é uma homenagem para a sua mãe, Diane Dadour, e promete emocionar a todos. A canção é forte, envolvente e mostra a importância de ouvir e valorizar cada segundo ao lado de quem você ama.

“Carta pra Mãe” é um “Funk Consciente” e foi escrito pelo próprio Kaysar em parceira com os cantores MC Ddzinho, Zain e Bressan e produzida pela Kazulo.

“O Kaysar e a Celine são filhos maravilhosos! Quando o Kaysar me mostrou a música, e traduziu algumas partes, eu fiquei muito emocionada e feliz. Eu sempre dei conselhos bons para eles e às vezes os filhos não ouvem, mas faz parte do ciclo da vida. A música é linda, obrigada filho por todo o amor, dedicação e carinho”, descreve emocionada Diane Dadour, mãe do ator e cantor.

A música vem acompanhada de um clipe emocionante gravado na belíssima Igreja Ortodoxa de Curitiba, cidade onde Kaysar mora com os pais e a irmã e local frequentado pela família.

Assista ao clipe de “Carta pra Mãe”: https://youtu.be/4mhbsCCrCSQ

“Gravar o clipe com a minha mãe foi muito emocionante, vivemos um momento especial de mãe e filho. Ela se emocionou bastante, relembramos momentos bons e complicados que passamos juntos. Foi algo realmente especial. Ela amor da minha vida e esse o mínimo que poderia fazer pra presentear e agradecer ela”, descreve Kaysar.

Nascido e criado em Alepo, Kaysar deixou a Síria em 2011 por conta da guerra no país. Em 2018, ele participou da décima oitava temporada do Big Brother Brasil e ficou em segundo lugar. No BBB, Kaysar se destacou muito e chamou a atenção do público com sua história, garra e superação. Ele entrou para a história do programa também no quesito resistência. Kaysar, ao lado de Ana Clara, permaneceram na prova de maior duração da história do reality. Foram 43 horas em uma plataforma giratória, protegidos por um cinto de segurança. No fim, a produção decretou empate.

Após sair do programa foi convidado para alguns testes para atuação e fez sua estreia como ator no filme Carcereiros. No ano seguinte ele integrou o elenco da novela Global Órfãos da Terra, interpretando o capanga Fauze e também participou do Quadro “Dança dos Famosos”, do Domingão do Faustão, e foi campeão. Em 2020, interpretou Mikhail na série Panelinha, exibida pelo canal Warner Brasil, além de gravar mais uma temporada de Carcereiros.

Em 2021, além da carreira musical, ele também fez gravou séries e filmes e surpreendeu a todos ao participar do reality Global No Limite. “Foi uma experiência única participar do No Limite. Eu me diverti, sofri, comi muito cacto, briguei, conheci pessoas incríveis. Logo, logo vem mais novidades! Vamos com tudo, caracos!”, conta Kaysar.

Amor, carinho e emoção são alguns sentimentos que norteiam o lançamento de “Carta pra Mãe”.