Robô para gestão financeira agora em português

Seis meses depois de chegar ao Brasil, a solução “Cash Flow Story” – tecnologia da Austrália aplicada na gestão financeira das organizações – agora conta com versão em português. O anúncio é do ROIT BANK, startup brasileira responsável por trazer ao país o robô australiano, em dezembro último. Foi, inclusive, a estreia no mercado nacional da tecnologia vinda do gigante da Oceania.

A Cash Flow Story – ou CFS, sigla pela qual é conhecida – integra o conjunto de soluções em TI (tecnologia da informação) oferecidas pelo ROIT BANK no mercado nacional. A tecnologia é utilizada em mais de 90 países, por médias e grandes corporações. É das mais admiradas soluções nas áreas de gestão contábil, fiscal e financeira, em todo o mundo, destaca o fundador e CEO do ROIT BANK, Lucas Ribeiro.

“O CFS constitui um software e um método recomendado, por exemplo, pela Endeavor, aceleradora de negócios. O livro ‘Scaling Up’, de Verne Harnish, dedica um capítulo sobre a solução. No Brasil, tem entre os conselheiros nomes como Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira, Pedro Passos, Rodrigo Galindo, entre outros empresários”, expõe o CEO do ROIT BANK.

Lucas Ribeiro explica que a solução “Cash Flow Story” é mais do que uma ferramenta tecnológica – é composta também por uma metodologia peculiar. É inspirada no conceito de “storytelling” – técnica de contar história e que, no caso, é estabelecida como base para constituir a história do fluxo de caixa da organização. É um software em nuvem, caracterizado pela objetividade – agora aperfeiçoado com a versão em língua portuguesa.

“Com a parceria que estabelecemos ano passado com o desenvolvedor australiano, incorporamos ao portfólio do ROIT BANK tanto o software como a metodologia. Nossos profissionais receberam capacitação específica. Com a versão em português, torna-se ainda mais palatável, inclusive para os clientes”, destaca o CEO da startup.

Lucas Ribeiro, CEO do ROIT BANK

A objetividade do robô australiano que agora “fala” português é verificada na interpretação dos dados e procedimentos contábeis e financeiros, pontua Ribeiro. “A solução proporciona uma gestão eficiente e assertiva. Não é à toa que é destaque em várias partes do mundo.”

Ribeiro acrescenta, apresentando detalhes técnicos: “a solução Cash Flow Story faz o preparo dos dados (geralmente feito por um FP&A), extraídos do ERP e da contabilidade, de modo a subsidiar o gestor financeiro (CFO) e outros executivos da organização. Propicia simulações rápidas e análises muito efetivas, por meio do ‘The Power of One’, método que compõe a tecnologia.”