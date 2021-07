Vereadores conhecem projeto City Câmeras

O presidente da Câmara de Nova Odessa, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé, e o vereador Wagner Morais, estiveram em São Paulo esta semana para conhecer o projeto City Câmera. A iniciativa integra imagens de câmeras instaladas em áreas públicas e particulares à Guarda Civil Metropolitana para ampliar a rede de monitoramento e segurança da Capital.

Os vereadores de Nova Odessa foram recebidos pela secretária de Segurança Urbana de São Paulo, Elza Paulina de Souza, que apresentou o funcionamento do sistema.

O City Câmeras foi implantado em 2017 com o objetivo de integrar 10 mil câmeras instaladas em São Paulo, visando inibir a ação de criminosos e aumentar a segurança e o bem-estar da população.

O modelo operacional do sistema conta com integração das imagens que são transmitidas para o Comando da Guarda Civil Metropolitana e compartilhadas com os demais órgãos de segurança (Polícia Militar e Civil) por um canal de comunicação de dados da internet. Para formar essa rede de monitoramento, além das câmeras dos órgãos públicos, são utilizadas câmeras de segurança residenciais e pontos comerciais, que já se encontram distribuídas por São Paulo.

“É uma demonstração de que a tecnologia pode e deve ser usada para tornar o serviço público mais eficiente. Em Nova Odessa, nos últimos anos, nós avançamos muito nessa questão do monitoramento por câmeras e acredito que possamos ampliar estas ações para garantir mais segurança para a população”, disse o presidente da Câmara.

“A secretária nos atendeu com toda a atenção para explicar o projeto e entendemos que é uma iniciativa viável, que pode ser adaptada para a realidade de Nova Odessa”, completou Morais.