Celebridades desfilam Christian Louboutin no 74º Festival de Cannes

A atriz espanhola Ester Expósito cruzou o red carpet de abertura do Festival de Cannes usando salto Rosalie em Psychic da marca Christian Louboutin. Ela e outras celebridades compareceram para assistir as estreias de “Annette” e “Tout S’est Bien Passe” nos primeiros dias do evento. Abaixo mais informações:

Ester Exposito

Exibição e abertura de “Annette” durante o 74º Festival de Cinema de Cannes – 06 de julho de 2021 em Cannes, França

https://www.instagram.com/ester_exposito/ (27.9 M seguidores)

ROSALIE

Patent Psychic / Lining AB

Mélanie Thierry

A presidente do júri da Camera d’Or participa da exibição e cerimônia de abertura de “Annette” durante o 74º Festival de Cinema de Cannes –

06 de julho de 2021 em Cannes, França.

https://www.instagram.com/melaniethierry/ (92.8 K seguidores)

VERACITE

Specchio Laser Prata

Mélanie Laurent

Membro do júri comparece à cerimônia de abertura e exibição de “Annette” durante o 74º Festival de Cinema de Cannes –

06 de julho de 2021 em Cannes, França

https://www.instagram.com/melanie_laurent0/

JEN LOVE ALTA

Calf Ali Forest night

Mélita Toscan du Plantier

Comparece à cerimônia de exibição e abertura de “Annette” durante o 74º Festival de Cinema de Cannes anual

06 de julho de 2021 em Cannes, França

https://www.instagram.com/melitatoscan/

LOUBI 54 – DISPONÍVEL NO BRASIL POR R$6.600,00

Laurent Lafitte

Comparece à cerimônia de exibição e abertura de “Annette”durante o 74º Festival de Cinema de Cannes –

06 de julho de 2021 em Cannes, França

GREGGO

Patent Black – DISPONÍVEL NO BRASIL POR R$4.850,00

Didi Stone Olomide

Comparece à exibição de “Tout S’est Bien Passe (Everything Went Fine)” durante o 74º Festival de Cinema de Cannes –

07 de julho de 2021 em Cannes, França

https://www.instagram.com/didistone/ (1 M seguidores)

SELIMA

CALF WHITE

Lena Mahfouf a.k.a Lena Situations

Comparece à exibição de “Tout S’est Bien Passe (Everything Went Fine)” durante o 74º Festival de Cinema de Cannes –

07 de julho de 2021 em Cannes, França

https://www.instagram.com/lenamahfouf/ (3.1 M seguidores)

DEGRASTRASS – DISPONÍVEL NO BRASIL POR R$6.650,00

PVC STRASS GLITTER COURTISANE

Elsa Zylberstein

Comparece ao 74º Festival de Cinema de Cannes –

08 de julho de 2021 em Cannes, França

https://www.instagram.com/elsa_zylberstein/ (113 K seguidores)

DOUBLE L SANDAL – DISPONÍVEL NO BRASIL POR R$5.550,00

Patent White

Géraldine Pailhas

Participa do photocall “Tout S’est Bien Passe (Everything Went Fine)” durante o 74º Festival de Cinema de Cannes –

08 de julho de 2021 em Cannes, França

https://www.instagram.com/geraldinepailhas/?hl=fr (6 K seguidores)

IRIZA – DISPONÍVEL NO BRASIL EM PRETO POR R$4.300,00

Suede Loubi

Mélita Toscan du Plantier

comparece à exibição de “Tout S’est Bien Passe (Everything Went Fine)” durante o 74º Festival de Cinema de Cannes –

07 de julho de 2021 em Cannes, França

https://www.instagram.com/melitatoscan/

GOYETTA

Satin Black Pearls & Strass

Serviço

Shopping Iguatemi São Paulo

Endereço: Condomínio Shopping Center Iguatemi – Av. Brg. Faria Lima, 2232 – Jardim Paulistano, São Paulo – SP, 01452-000

Shopping Iguatemi Brasília

Endereço: St. de Habitações Individuais Norte CA 4 – Lago Norte, Brasília – DF, 71503-504

Sobre a Christian Louboutin

Christian Louboutin estabeleceu seu negócio no coração de Paris, em 1991, com uma primeira coleção feminina, seguida de uma masculina – ambas reconhecidas pela característica sola vermelha envernizada. O ano de 2014 marcou o lançamento da Christian Louboutin Beauté.

Com uma coleção prolífica de sapatos femininos e masculinos, bolsas e pequenos artigos de couro, a Christian Louboutin conta com hoje com 160 boutiques ao redor do mundo.