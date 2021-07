CPFL abre 32 vagas para curso gratuito de eletricistas em Sumaré

Moradores de Sumaré, Campinas, Americana, Valinhos, Jaguariúna e Piracicaba, interessados em aprender um novo ofício, já podem se inscrever no Curso de Formação de Eletricistas de Construção de Rede de Distribuição Elétrica da CPFL Soluções, empresa do grupo CPFL Energia, em parceria com o SENAI de São Paulo. São 32 vagas — 16 para o período noturno e 16 para o diurno — com aulas gratuitas entre agosto e dezembro, nos dois períodos.

Para participar do processo seletivo do curso diurno, os candidatos precisam residir nas cidades de Valinhos, Jaguariúna, Piracicaba e Sumaré. Já os candidatos para o curso noturno, as cidades são Campinas, Americana ou Sumaré.

É preciso realizar a inscrição até o dia 28 de julho por meio do envio do currículo atualizado para recrutaserviç[email protected], com o título “Escola de Eletricista Sumaré” no assunto do e-mail. As etapas serão eliminatórias e serão aplicados os seguintes exames: teste psicológico, teste em altura (prática), entrevista e avaliação médica.

Os candidatos precisam ter no mínimo 19 anos, ensino fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de categoria B válida e definitiva. Os locais dos processos seletivos serão informados após avaliação e aprovação das inscrições. Para participar do curso, o candidato precisa ter sido aprovado em todas as etapas do processo seletivo e apresentar cópia do CPF, RG e certificado de conclusão do Ensino Fundamental.

O projeto Escola de Eletricistas faz parte do plano de sustentabilidade do grupo, que contempla maximizar o impacto positivo sobre as comunidades, investindo pelo menos R$ 60 milhões em projetos sociais até 2024. Com essas novas oportunidades somam-se 64 vagas, apenas em 2021, para moradores das cidades de Sumaré, Campinas, Americana, Valinhos, Jaguariúna e Piracicaba.

Obedecendo aos critérios da Organização Mundial de Saúde, os decretos estaduais e municipais de quarentena e contenção da Covid-19, as aulas iniciais serão no formato Ensino a Distância (on-line) e, para isso, o aluno deverá ter acesso a computador e internet, por meio de recursos próprios, para as aulas remotas. Havendo a devida liberação, o curso presencial será realizado na cidade de Sumaré e será ofertado hotel para as cidades que ultrapassam os 70 km do local.

A participação no curso não garante vaga no quadro de colaboradores do Grupo CPFL.

SERVIÇO – Curso gratuito de Formação de Eletricistas

Edição CPFL Soluções

Turma diurna:

Inscrições: até 26 de julho de 2021.

Processo Seletivo: até 28 de julho de 2021.

Local das Aulas: Inicialmente em formato EaD (online). Em caso de liberação para aulas presenciais, o curso será ministrado no SENAI Sumaré.

Período previsto das Aulas: de 16 de agosto a 6 de setembro (Online) e até 29 de outubro (Prático).

Horário previsto do curso: Segunda a Sexta das 08:00 às 18:00 (Poderá ocorrer necessidade de aulas aos sábados, que será informado previamente)

Turma Noturna:

Inscrições: até 26 de julho de 2021.

Processo Seletivo: até 28 de julho de 2021.

Local das Aulas: Inicialmente em formato EaD (online). Em caso de liberação para aulas presenciais, o curso será ministrado no SENAI Sumaré.

Período previsto das Aulas: de 16 de agosto a 18 de setembro (Online) e até 11 de dezembro (Prático).

Horário previsto do curso: Segunda a Sexta das 18:00 as 22:00.