Conheça 4 procedimentos estéticos que estão em alta

Procedimentos estéticos menos invasivos têm se tornado cada vez mais comuns entre anônimos e celebridades, seja pela facilidade que o método oferece com tratamentos indolores e até mesmo pela garantia de resultados mais naturais. Influenciadoras como Virginia Fonseca, a ex-BBB Sarah Andrade, a apresentadora Daniella Cicarelli e a atriz Fernanda Souza são alguns dos nomes que passaram recentemente por tratamentos para o corpo e a pele.

Pensando nisso, Aline Caniçais, especialista dermatofuncional da HTM Eletrônica, indica os 4 procedimentos mais populares entre famosas.

1. Redução de gordura e inchaço com drenagem linfática

Esse procedimento é muito frequente para quem busca eliminar o excesso de fluidos do corpo. Virginia Fonseca é uma das famosas que optou pelo tratamento recentemente, após dar à luz. A celebridade passou a fazer drenagens linfáticas diárias para desinchar e deu início a um protocolo para cuidar das estrias. De acordo com Aline Caniçais, a técnica pode ajudar na redução de medidas por auxiliar na diminuição dos líquidos acumulados. Para potencializar ainda mais os resultados, diversas terapias podem ser combinadas, entre elas, a vacuoterapia e a aplicação de Laser.

“Esse tipo de tratamento remove a linfa que se acumula entre as células. A vacuoterapia proporciona uma massagem mecânica profunda, aumentando a circulação da região desejada, já a laserterapia aplicada nos gânglios linfáticos entra como coadjuvante, estimulando o local da drenagem. É importante que o paciente realize o procedimento frequentemente para que não ocorra a retenção de líquidos, ocasionando em um resultado não satisfatório”, completa.

2. Radiofrequência para diminuir a flacidez da pele

Sarah Andrade, ex-sister do BBB, também é adepta a tratamentos. Ela passou recentemente por um procedimento com radiofrequência e plasma para diminuir a flacidez da pele. De acordo com Aline, a aplicação da radiofrequência – tratamento estético que utiliza energia eletromagnética como fonte de calor – estimula a pele a realizar “neocolagênese”. “Por meio da radiofrequência é possível formar novas fibras de colágeno, melhorando a qualidade e sustentação da pele, corrigindo linhas de expressão e rugas, melhorando a firmeza do rosto e corpo”, explica.

3. Combate a celulite

A modelo e apresentadora, Daniella Cicarelli, realizou tratamentos estéticos para fortalecer músculos e eliminar celulite. A radiofrequência é também uma das tecnologias mais eficazes para esse tipo de processo. O aparelho estimula a produção de colágeno e reduz o enrijecimento das estruturas fibrosas que retraem o tecido e deixam a pele com furos. “O procedimento ocorre de forma não invasiva e os resultados já podem ser observados desde a primeira sessão”, explica Aline.

4. Limpeza facial com peeling ultrassônico

A atriz Fernanda Souza se utilizou de um tratamento muito frequente por quem busca uma uniformidade da pele e higienização profunda: o peeling ultrassônico. De acordo com Aline, o tratamento é feito por meio de um aparelho que consiste na aplicação de ondas e vibrações de alta frequência (vibra 26 mil vezes por segundo) que ajudam a remover as células mortas e rejuvenesce a camada mais externa. “O peeling ultrassônico facial auxilia na renovação celular, estimula a produção de colágeno, além de aumentar a oferta de oxigênio e nutrição para as células cutâneas”, completa.