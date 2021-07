CPFL tem sucesso com envio de conta por e-mail

Sustentável, prática e eficiente, o recebimento das contas de energia por e-mail está cada vez mais caindo no gosto dos clientes da CPFL Energia. A companhia alcançou a marca de 4 milhões de clientes cadastrados em todas as suas distribuidoras (CPFL Paulista, CPFL Piratininga, CPFL Santa Cruz e RGE). “A CPFL já vem apostando muito na digitalização de sua operação como forma de oferecer mais praticidade aos clientes. Com o início da pandemia do Covid19, nós incentivamos nossos clientes à migrarem para a conta digital, bem como optarem pela utilização dos canais digitais, para terem mais segurança e praticidade”, diz Rafael Lazzaretti, diretor comercial da CPFL Energia. De março a dezembro de 2020, mais de um milhão de clientes migraram da conta em papel para o digital. O cliente que preferir receber a sua conta digital, pode solicitar, a qualquer momento, a sua inserção através do APP CPFL Energia ou via site www.cpfl.com.br/contadigital. Conta Digital de e-mail novo! Para facilitar ainda mais a visualização da conta digital, o layout foi modernizado. As informações gerais, como valor e mês de referência, estarão disponíveis já na mensagem enviada por e-mail e, em apenas um clique, o cliente terá acesso à sua conta completa. O cliente pode ainda, clicar em “Entenda a sua Conta” para acessar o Conta Fácil, serviço que explica todos os detalhes da sua conta de energia, como itens que mais interferem no valor da tarifa, informações relacionadas ao porcentual pago para cada item que compõe o valor final da fatura, além de perguntas e respostas sobre as dúvidas mais frequentes quando o assunto é a conta de energia. A conta também passará a ser ainda mais segura, com chave de acesso que pedirá os 4 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ do titular da conta. Os clientes receberão a conta digital com esse novo formato a partir de julho. Confira as Condições de Pagamento: A CPFL Energia traz diversas condições de pagamento para facilitar o pagamento das contas de energia, como Cartão de Crédito (Visa ou Mastercard), Pix e Auxílio Emergencial. Confira as condições de pagamento oferecidas: Parcelamento de contas em atraso na conta de energia: Para facilitar na organização financeira, a partir de junho, os clientes da CPFL Energia podem parcelar seus débitos e as parcelas serão incluídas diretamente nas próximas contas de energia. Parcelamento de contas em atraso no cartão de crédito. Os clientes que estiverem com uma ou mais contas em atraso também podem pagar e parcelar o crédito em aberto em até doze vezes nos cartões de crédito Mastercard e Visa. Pagamento Auxílio Emergencial. O pagamento da conta de energia por meio do cartão de débito virtual para quem recebe o Auxílio Emergencial do governo federal foi incorporada às opções de pagamento da distribuidora em seu site www.cpfl.com.br/parcelar e App “CPFL Energia” como mais uma comodidade aos clientes que querem manter suas faturas em dia. Pagamento via Pix: O novo modelo de pagamento instantâneo e sem taxas, PIX, mais uma forma rápida e segura de quitar as suas contas de luz, está disponível para os clientes da CPFL Energia. Funcionando 24 horas por dia, sete dias por semana, o pagamento via PIX é feito unicamente pelo celular, por meio da leitura do QR Code específico para pagamento PIX, posicionado próximo ao código de barras na parte inferior da conta. O cliente deve ficar atento porque há outro QR Code na conta de luz, próximo ao nome do cliente, na parte de cima da conta, mas que é de uso exclusivo da CPFL. A modalidade é aceita por qualquer instituição financeira, promovendo a inclusão digital de clientes que não possuem conta em banco, e pode ser realizada em poucos segundos – na velocidade PIX Para saber mais sobre o pagamento da conta de luz na velocidade PIX, acesse o site: www.cpfl.com.br/pix Serviços Digitais: Os clientes da CPFL Energia não precisam sair de casa para resolver qualquer pendência com a companhia. Nos canais digitais da empresa é possível encontrar mais de 30 opções disponíveis, como: solicitar segunda via de conta, trocar titularidade, pedir religação do serviço e até enviar documentos e fotos. Para ter acesso aos serviços, o cliente deve acessar http://www.cpfl.com.br/ ou baixar o aplicativo ‘CPFL Energia’ (com navegação gratuita) no smartphone ou tablet. A segunda via das contas também pode ser solicitada por SMS. Basta o cliente enviar um SMS com a palavra CONTA com o número do “seu código” (número presente na conta de energia) para o SMS da distribuidora. Os demais serviços também podem ser realizados pelo Call Center de cada distribuidora do grupo CPFL. Plano de Sustentabilidade: Essa e outras ações fazem parte do pilar Soluções Inteligentes do plano de sustentabilidade da CPFL Energia, que prevê aplicar até 2024 mais de R$ 1,8 bilhão para impulsionar a transição para uma forma mais sustentável e inteligente de produzir e consumir energia. Dessa forma, vai maximizar os resultados positivos na comunidade e na cadeia de valor, além de reduzir os impactos gerados pela natureza do seu negócio.