Startup tem vagas para área de tecnologia

Há três anos no mercado, a goFlux é uma logtech focada em desenvolver tecnologias e soluções para profissionalizar a contratação de frete rodoviário no Brasil. Para acelerar ainda mais o acesso de suas ferramentas a embarcadores e transportadoras, a plataforma inteligente de grande atuação no setor agropecuário, abre 39 oportunidades para profissionais de T.I. (Tecnologia da Informação) de diversas áreas.

A empresa, que recentemente recebeu aporte de R$ 6 milhões, planeja investir principalmente em tecnologias como Machine Learning, algoritmos preditivos para frete, e blockchain para sustentação das operações financeiras. De acordo com Renato Castilho, Diretor de Tecnologia e fundador da goFlux, para estruturar esse crescimento a empresa está montando Squads de tecnologia para as novas equipes. “Buscamos talentos que sejam comprometidos e queiram fazer parte de algo inovador, nunca feito no mercado. Estamos propondo um ambiente totalmente descontraído, leve e informal, porém com compromisso, para que possam desenvolver da melhor forma as habilidades juntamente a família goFlux” diz Castilho.

Conheça as oportunidades

Todas as vagas disponibilizadas pela goFlux são para atuação presencial no escritório da empresa, em Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo. Por questões de segurança devido a pandemia, em um primeiro momento o trabalho será na modalidade híbrida, com revezamento durante a semana para não pôr nenhum profissional em risco. Em um segundo momento, a equipe segue normalmente realizando suas atividades.

As vagas são:

– 12 vagas de desenvolvimento (fullstack, arquitetura em nuvem)

– 4 vagas para desenvolvedores mobile

– 4 vagas para analistas de requisitos

– 4 vagas de DBAs

– 4 vagas para cientistas de dados/BI

– 4 vagas para analistas de qualidades (Testes com automação)

– 3 vagas para UX/UI

– 2 vagas para Analistas de segurança

– 2 vagas para Scrum Master

De acordo com Castilho, os currículos devem ser enviados para [email protected] ou basta que o candidato se cadastre pelo site: https://goflux.com.br/trabalhe-conosco/. “Aqueles que buscam um novo desafio na carreira, a goFlux é o lugar certo. Somos uma empresa jovem, mas que está em ampla expansão. Acabamos de receber investimentos, estamos crescendo e o nosso time precisa estar pronto para todas as demandas que estão por vir nesse nosso grande projeto”, finaliza o diretor.

Sobre – Sediada em São Paulo, capital, a goFlux é uma startup que surgiu em 2018 fruto da expertise de fundadores experientes em logística que desenvolveram uma plataforma totalmente digital para cotação, negociação, contratação e gestão de fretes rodoviários. A solução vem revolucionando a forma de contratar fretes e impulsionando a competitividade no segmento de transportes, principalmente do agronegócio. Mais em: https://goflux.com.br/, http://view.goflux.com.br/ e http://naconta.goflux.com.br/.