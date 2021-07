Empresas serão cobradas por fios soltos em Nova Odessa

A Câmara de Nova Odessa aprovou na sessão da segunda-feira (06/07) projeto de lei que estabelece a punição para empresas fornecedoras de energia elétrica que deixarem fios soltos pela cidade. A propositura é de autoria do vereador Paulo Bichof.

De acordo com o texto do projeto, a empresa concessionária ou permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica fica obrigada a utilizar o espaço público de forma ordenada em relação ao posicionamento e alinhamento de todas as fiações e equipamentos instalados em Nova Odessa.

Nos casos de compartilhamento de postes com outras empresas prestadoras de serviços, continua sendo obrigação da concessionária de energia elétrica a manutenção da fiação em ordem.

Ainda de acordo com o projeto, em caso de descumprimento, qualquer pessoa poderá fazer a denúncia ao órgão municipal responsável pela área de obras, que deverá notificar a empresa concessionária.

Em caso de descumprimento, a concessionária poderá ser multada em 20 Ufesps (com valores atualizados, R$ 581,80) para cada notificação não atendida.

De acordo com o vereador autor do projeto, embora o assunto já tenha sido alvo de debates na Câmara em outros anos, não havia sido adotada ainda nenhuma medida para penalizar as empresas que desrespeitassem as legislações específicas sobre o tema.

“Nosso objetivo é reduzir os riscos de acidentes e atenuar a poluição visual”, explicou Paulinho.

Aprovado na sessão de segunda-feira com uma emenda, o projeto deverá voltar à pauta de sessões para aprovação da redação final antes de ser encaminhado para sanção do prefeito.