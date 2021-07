Nubank tem novo cartão premium

O Nubank, maior banco digital independente do mundo, lança hoje o “Ultravioleta”, um cartão premium com design inovador, feito de metal, e benefícios exclusivos como cashback imediato com crescimento automático de 200% do CDI, que nunca expira e que pode ser usado com total liberdade a qualquer momento.

“O Nubank nasceu revolucionando o mundo financeiro ao oferecer produtos mais acessíveis, sem tarifas abusivas, além de um atendimento eficiente e humanizado. O nosso propósito sempre foi lutar contra a complexidade pra devolver o poder às pessoas. Desde o começo, mostramos que é possível fazer diferente, e agora estamos começando também uma revolução dos produtos premium”, afirma Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank.

“O modelo atual está ultrapassado. O cartão de crédito deve funcionar para o cliente, não o contrário – é uma ferramenta para permitir que eles sejam as suas melhores versões e os protagonistas das suas vidas financeiras. Construímos o “Ultravioleta” para esse cliente que vê além do antigo conceito de premium e quer algo que case com os seus próprios valores do que sucesso significa”, completa.

Para garantir aos usuários uma experiência única, o novo cartão de crédito tem núcleo de metal, três vezes mais pesado e mais forte do que os cartões de plástico. O cartão também é focado no digital, com design mais limpo e sem a presença da numeração, apenas com o nome do cliente e o logo da empresa – além de visual, a mudança também garante mais segurança, já que impede terceiros de copiar os dados sem que o cliente perceba. Quando necessário, é possível consultar os 4 últimos dígitos do cartão físico no aplicativo. Para realizar compras online, basta ativar o cartão virtual.

O cartão conta com todas as vantagens de um cartão Mastercard Black, como seguros de viagem, acesso a sala VIP em aeroportos, compra protegida e garantia estendida, e também garante 1% de cashback que cresce automaticamente 200% do CDI, nunca expira e o cliente pode usar com liberdade sempre que quiser – transferindo o dinheiro para a conta do Nubank, enviando para a Easynvest by Nubank ou trocando por milhas na Smiles.

O Nubank Ultravioleta é gratuito a partir de uma média mensal de gastos de R$ 5 mil reais com a função crédito e/ou a partir de R$ 150 mil investidos no Nubank ou na Easynvest by Nubank. Para os outros casos, há uma mensalidade de R$ 49 que é cobrada automaticamente na fatura do cartão. A mensalidade cobrada no Ultravioleta é cerca de 40% mais barata que a média dos cartões Black de bancos tradicionais, que é de R$ 84 mensais. Prezando pela transparência e com objetivo de garantir o acesso, o cartão não tem qualquer exigência de renda mínima e passa apenas pela análise de crédito tradicional para liberação.

O produto será liberado aos poucos ao longo dos próximos meses, começando por quem já é cliente. Os interessados podem se inscrever numa lista de interesse e receberão comunicação direta quando o cartão estiver disponível.

Transmissão premium

O Nubank inovou não apenas na idealização do produto em si, mas também no evento em que o novo cartão foi apresentado ao mercado. Produzido com tecnologia de ponta – cenografia e conteúdo virtuais, feitos com uma tecnologia ainda pouco explorada no Brasil – e com a presença da sua mais nova membro do Conselho, Anitta, a empresa apresentou a uma plateia virtual de mais de 30 mil pessoas uma nova concepção do que o mercado premium deve ser.

O anúncio também contou com a participação de influenciadores e artistas como Alice Wegmann, Jessica Ellen, Caio Braz, Dony De Nuccio e Monique Evelle, que falaram sobre os valores dessa nova geração que tem suas próprias definições do que é sucesso. “Um produto para essa nova geração precisa deixar para trás esses antigos símbolos de status, e focar no que realmente importa. Chegou a hora de escolher em vez de ser escolhido.”, afirmou Cristina Junqueira durante a transmissão.

O evento passou ainda por momentos da história da cantora e empresária Anitta, e ressaltou os pontos de sua bem sucedida trajetória – da menina nascida em Honório Gurgel (RJ) para a mais influente artista do Brasil – para reforçar a conexão que fez com que ela se tornasse a nova membro do conselho do Nubank.

“Já aviso que cheguei para ficar. O Ultravioleta é só o começo. A gente está criando muita coisa legal, essa reinvenção aqui está só começando.”, completou Anitta.

A transmissão completa pode ser conferida em: www.youtube.com/nubank

Ofertas para todos os públicos

O novo cartão ajuda a consolidar o portfólio completo de produtos do Nubank que, ao completar oito anos, entra num estágio de desenvolvimento mais maduro em que se firmou como maior banco digital do mundo e expandiu sua oferta de soluções — do cartão de crédito a uma prateleira que inclui opções de investimento, seguro, empréstimo pessoal e soluções de pagamento instantâneo.

A diversificação de portfólio acontece até mesmo dentro do cartão de crédito. Ao mesmo tempo em que procura revolucionar a categoria premium, a empresa oferece um cartão de crédito voltado para pessoas que não possuem histórico financeiro ou que estão com nome “sujo” nos birôs de crédito do país. O produto cresce a um ritmo exponencial. Desde fevereiro deste ano, quando foi lançado, cinco milhões de novos clientes adotaram o cartão com “garantia” que permite adicionar limite para realizar compras no crédito.

Revolução internacional

O modo Nubank de revolucionar a indústria financeira também já está dando resultados no México e na Colômbia — países onde os clientes ainda sofrem com a elevada concentração do setor na mão de poucos atores, com elevadas taxas cobradas e baixa qualidade no atendimento. Baseada em serviços totalmente digitais e na alta tecnologia para reduzir ineficiências e oferecer serviços gratuitos e um atendimento humano e eficaz aos seus clientes, a empresa está estabelecendo novos paradigmas em toda a América Latina. No México, a empresa já recebeu mais de 2 milhões de inscrições e é uma das maiores emissoras de novos cartões de crédito. Seus serviços registram uma altíssima satisfação: NPS de 93. Na Colômbia, onde o Nubank desembarcou há cerca de seis meses, mais de 300 mil colombianos já se inscreveram na lista de espera para se tornarem clientes do cartão de crédito.