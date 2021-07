Pandemia piorou a saúde ocular dos brasileiros

O dia da saúde ocular no próximo sábado (10) é marcado na pandemia de COVID-19 pela piora da visão dos brasileiros. Dados do Datasus mostram forte queda no atendimento das duas principais causas de deficiência visual no País: falta de óculos e catarata. As prescrições de óculos pelo SUS que hoje atende 77% da população diminuíram 61% entre janeiro e abril deste ano em relação ao mesmo período de 2019. Nos mesmos intervalos a queda das cirurgias de catarata foi de 49%.

Segundo o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto do Instituto Penido Burnier o medo da COVID e a lotação dos hospitais justificam esta queda. O especialista explica que a catarata, opacifica o cristalino, lente interna do olho, e responde por 49% dos casos de perda da visão entre brasileiros conforme pesquisa da OMS (Organização Mundial da Saúde), contra o índice global de 35%. Totalizam 769 mil brasileiros dos 1,57 milhão que não enxergam. “O país é o primeiro no ranking de cegueira por catarata porque a doença surge a partir dos 60 anos e em 10 anos a população nesta faixa etária passou de 11,5 milhões para 29,4 milhões. Até 2025 devemos ser 32 milhões nesta idade, mas as cirurgias oferecidas pelo SUS não devem acompanhar este crescimento”, comenta. O gargalo criado pela pandemia de COVID-19 fez a catarata progredir e dificultar atividades corriqueiras de muitas pessoas que perderam o plano de saúde e buscaram pela cirurgia parcelada. O especialista diz que não tem como prevenir a doença, mas o uso de óculos com proteção ultravioleta e evitar o excesso de sal que cria depósitos no cristalino pode adiar o desenvolvimento.

Dá para se livrar da presbiopia

Queiroz Neto afirma que a presbiopia ou vista cansada, dificuldade de enxergar próximo após os 40 anos, hoje soma hoje 1,8 bilhões de casos no mundo. Só fica atrás da miopia que atinge 2,6 bilhões de pessoas e ganhou novo impulso com a pandemia.

A presbiopia, explica, é resultado do envelhecimento do cristalino que perde a capacidade de alternar automaticamente o foco para perto e longe. Para muitos é considerado um mal menor, mas reduz em 20% a produtividade e aumenta o risco de acidentes. A única forma segura de se livrar dos óculos é através da cirurgia refrativa pela técnica da monovisão em que o cirurgião calibra um olho para perto e o outro para longe. O procedimento pode corrigir simultaneamente a presbiopia associada à miopia, hipermetropia ou astigmatismo.

Aumento da miopia

Recente estudo apresentado à The Lancet realizado com 115 crianças argentinas de setembro a dezembro de 2020, aponta aumento de 30% a 40% na miopia dos participantes durante a pandemia.

Queiroz Neto afirma que de fato a substituição das aulas presenciais pelo aprendizado online pode induzir à dificuldade de enxergar à distância. Uma pesquisa que coordenou no hospital com 360 crianças que passavam horas no computador, apontou miopia em 21% contra a prevalência de 12%.” Isso acontece porque os músculos ciliares entram em espasmo e os olhos passam a ter dificuldade de enxergar de longe”, explica. O especialista diz que o confinamento na pandemia também pode contribuir. Isso porque, a radiação UV estimula a produção da dopamina, hormônio que controla o alongamento do olho, maior no míope. O sol também enrijece a esclera e por isso evita que a córnea se torne mais curva, outra característica dos olhos míopes. A última novidade para controlar a miopia é uma lente de contato que diminui em 60 a progressão através de uma engenharia que controla o alongamento do olho.

Importância dos óculos

O oftalmologista recomenda aos pais ficarem atentos a sinais que indicam dificuldade de enxergar nas crianças como por exemplo apertar os olhos, se aproximar muito das telas, cair com facilidade e evitar atividades em grupo. Um levantamento realizado com professores e pais de 36 mil alunos de escolas públicas que participaram de um programa social promovido pelo hospital mostra que depois de um ano usando óculos 51% tiveram melhora no rendimento escolar, 57% passaram a se concentrar mais, 36% ficaram menos agitados e todos deixaram de sentir dor de cabeça. As recomendações do médico para manter a saúde ocular é passar por exames periódicos e seguir os tratamentos recomendados. Nem todas as doenças oculares são percebidas no início e muitas podem levar à perda definitiva da visão, conclui.