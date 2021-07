Nos últimos tempos, a internet foi à loucura com um novo termo. Com certeza você já viu alguém usando a palavra “cringe” nas suas redes sociais, seja com um meme no Instagram ou em um vídeo explicativo no YouTube. O que acontece é que alguns dos jovens que se encontram na geração Z (nascidos, aproximadamente, entre 1990 e 2010) dizem não se identificar com alguns hábitos dos millennials (nascidos, aproximadamente, entre 1980 e 1994). Coisas como tomar café da manhã, assistir “Friends”, falar no telefone e até mesmo reclamar de pagar boletos. Além disso, alguns desses jovens sentem vergonha alheia dessas atitudes e acham até cafona. Para isso, o adjetivo “cringe” foi criado.

O boom começou na internet quando a produtora de conteúdo Carol Rocha publicou um tweet em sua rede social perguntando o que a geração Z considerava cringe. A partir disso, o Google registrou um aumento de 700% nas pesquisas por essa palavra dentro do mecanismo. Vídeos, listas e testes começam a surgir para explicar o que é, definir quem está de qual lado e etc.

Cringe é a mesma coisa que vergonha. Dizer que algo é cringe é como dizer que está pagando mico fazendo aquilo. Sabendo disso e esquecendo um pouco do que já está listado, o que é cringe para cada signo? Luana Sudré, do Astrocentro, trouxe para gente o que cada signo acha um grande vexame. Veja só:

Áries (21/03 a 20/04) – Exibições desnecessárias

Os nativos do signo de Áries se sentem muito incomodados quando estão próximos de uma pessoa que está tentando se exibir ou destacar diante dos demais, porém de uma forma feia. Sabe aquela pessoa na roda que quer parecer engraçada zoando o coleguinha? Os arianos acham isso uó, o sentimento de vergonha alheia vem na hora.

Touro (21/04 a 20/05) – Intimidade forçada

Os taurinos sentem que algo é cringe quando qualquer pessoa tenta forçar uma intimidade com eles que não existe. Isso se torna maior ainda quando a outra pessoa fica falando muito de si, contando de seus problemas e exaltando suas qualidades. Isso faz quem é de Touro criar o famoso ranço.

Gêmeos (21/05 a 20/06) – Alienação

Os geminianos são regidas por Mercúrio, o planeta da comunicação. Por isso, eles amam conversar sobre qualquer assunto. Estão sempre se nutrindo de informações, porque eles gostam de ter um argumento ou opinião sobre tudo. E se o assunto for desconhecido, eles não se importam em ouvir e aprender. Quando eles se deparam com uma pessoa que é seu oposto, ficam com vergonha pela pessoa. Alguém alienado, que não sabe e nem se importa com o que está acontecendo ao seu redor.

Câncer (21/06 a 22/07) – Falação aleatória

Os nativos do signo de Câncer são regidas pela Lua, possuem fases. Então, uma hora eles estão super comunicativos e na outra estão tímidos. Eles levam muito a sério o critério de falar apenas o que realmente pretendem fazer ou sentem. O que eles acham uma vergonha é quem fala uma coisa e faz outra, ou que não faz nada. Os cancerianos entendem isso como se fazer daquilo que não é e eles não precisam disso.

Leão (23/07 a 22/08) – Falsa sofisticação

Os leoninos são regidas pelo Sol, maior planeta do sistema solar e o que mais brilha. Esses nativos são intensos, gostam de ser autênticos e valorizam isso. Quando eles encontram alguém que se mostra realmente como é e brilha, eles acham incrível. Por esse motivo, a maior vergonha alheia para eles é tentar parecer mais sofisticado e inteligente do que você é. Eles acham que a simplicidade e honestidade é a verdadeira sofisticação.

Virgem (23/08 a 22/09) – Desorganização e falta de cuidado

Quem conhece sabe que uma das características mais fortes da personalidade dos virginianos é a organização. Esses nativos são sistemáticos e metódicos, gostam de tudo exatamente do jeito deles. Os virginianos entendem que isso é super importante para o crescimento pessoal de qualquer pessoa. Então, algo vergonhoso para eles é uma pessoa que é desorganizada consigo mesma, que não se cuida e não se preserva. Na visão deles, a pessoa está se prejudicando e achando bonito.

Libra (23/09 a 22/10) – Teimosia

Os librianos são versáteis e adaptáveis, porque estão sempre buscando o equilíbrio em sua vida. Não é à toa que o símbolo do signo é uma balança. Valorizam o peso de cada escolha e procuram sempre ouvir quando estão errados. O que esses nativos acham a maior vergonha alheia é alguém que é teimoso, do contra e que não sabe ouvir. Isso, para eles, representa uma incapacidade em caminhar para frente.

Escorpião (23/10 a 21/11) – Inveja

Os escorpianos não sabem viver no morno, são intensos em tudo que fazem. Algo que os tira do sério e eles sentem vergonha é inveja. Um ser humano que cobiça aquilo que é do outro, cresce o olho e deseja o mal – eles acham isso falta de autenticidade e crença em si mesmo. Sentem vergonha alheia e até pena.

Sagitário (22/11 a 21/12) – Falta de mudança e movimentação

Os sagitarianos têm espírito livre, alto astral e vontade de conhecer o mundo. Isso faz parte da personalidade. Até porque para viajar e se jogar na vida é necessário ter a mente aberta. Então, o que eles acham vergonhoso quem têm a mente fechada. Para eles, é sinônimo de estagnação e medo. Tudo que eles não querem para eles.

Capricórnio (22/12 a 20/01) – Preguiça

Os nativos de capricórnio são práticos e workaholics. É o signo do zodíaco que mais pensa em trabalho e crescimento profissional. Além disso, a forma deles de enxergar a vida é praticidade. O que eles acham cringe é preguiça, veem como coisa do passado e algo que é feio mesmo. Afinal, nada na vida vem de mão beijada e eles são incapazes de achar bonito alguém ter vontade de ter algo e não querer correr atrás.

Aquário (21/01 a 18/02) – Influência e falta de opinião

Os aquarianos amam conversar, trocar opiniões e aprender coisas novas. Gostam de debater e discutir, é algo saudável para eles porque faz a mente ser movimentada. O que eles acham cringe é ser influenciado porque não tem opinião própria. Isso é vergonhoso mesmo porque demonstra burrice e falta de vontade.

Peixes (19/02 a 20/03) – Falsidade

Os piscianos são super generosos, gostam de conversar e criar relações. A coisa mais cringe do mundo para esses nativos é ser falso, eles acham brega e desnecessário. Para que se colocar em um lugar ou falar com alguém que você não quer? O pensamento deles é que não precisa.