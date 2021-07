Comemorando 42 anos, CAOA lança novidade

A CAOA, um dos maiores conglomerados de produção e distribuição de veículos da América Latina, celebra o marco de 42 anos de atuação no mercado automotivo, com diversas e novas frentes de negócios. A CAOA não para de crescer, e acaba de entrar em mais um segmento do setor, com o lançamento do óleo CAOA Supremus.

Em comemoração há as mais de quatro décadas de atuação, a CAOA acaba de entrar no segmento de lubrificantes com o óleo CAOA Supremus, primeiro produto próprio da CAOA. O óleo, foi desenvolvido em uma versão única, pensado de maneira estratégica para atingir grande parte dos consumidores e com uma formulação que proporciona maior proteção e limpeza.

O CAOA Supremus, é um óleo API SN 5w30 100% sintético, pensado para gerar mais eficiência e economia para motores a gasolina, etanol e GNV. O lubrificante, já está disponível para compra em todo o Brasil com valor e condições especiais de lançamento na plataforma de vendas B2B da CAOA, para pessoa jurídica, e nos balcões de peças da rede de Pós-Venda CAOA para pessoa física e jurídica.

O Diretor Executivo de Pós-Venda da CAOA, Rogério Gonzaga, destaca que, “agora, além de todos os serviços de mobilidade, a CAOA inova mais uma vez ao lançar o seu próprio óleo lubrificante. Com o Know How que a equipe de pós-venda da CAOA adquiriu durante anos de cooperação com nossos parceiros, o CAOA Supremus foi desenvolvido para atender os requisitos de mais 30 milhões de veículos, ou seja, 60% dos veículos disponíveis na frota circulante nacional, com um preço extremamente acessível para o mercado. O produto será comercializado com preço especial de lançamento na plataforma digital de vendas B2B da CAOA, https://www.caoa.leadb2b.com.br/, somente para pessoa jurídica, mas pode também ser adquirido por pessoas jurídicas ou físicas nos balcões de peças da Rede de Pós-Venda CAOA”.

Com disponibilidade de mais de 200 mil itens das marcas CAOA Chery, Hyundai, Ford e Subaru, a plataforma B2B da CAOA oferece ainda entrega grátis para todo o estado de São Paulo em até 72 horas. Entre os principais ramos de atendimento estão autopeças, empresas de funilaria e pintura, centros automotivos, seguradoras, locadoras, estabelecimentos especializados em lubrificantes e demais segmentos do mercado de reposição.

42 anos de sucesso

A trajetória de sucesso da CAOA no setor automotivo começou em 1979, quando seu fundador, Carlos Alberto de Oliveira Andrade, adquiriu um Ford Landau em uma concessionária de Campina Grande (PB). Nesse meio tempo, a revendedora faliu e ele propôs assumir o comércio em troca do pagamento do veículo. Em menos de 6 anos, a CAOA se tornou a maior revendedora Ford do Brasil.

O tino empresarial do fundador estava apenas no início. Em 1992, a CAOA se tornou importadora oficial da Renault e fez a marca se tornar a número 1 em vendas no segmento de importados e a 5ª no mercado geral. Em 1998, foi a vez da japonesa Subaru, triplicar suas vendas ao ser representada pela CAOA.

Em 1999, passa a representar também a Hyundai. A partir da parceria entre as duas empresas as vendas da marca sul-coreana deslancharam, e logo a Hyundai se tornaria líder do mercado de importados no País com o modelo Tucson.

O inquestionável sucesso entre o público brasileiro, levou a CAOA a inaugurar em 2007, com mais de R$ 1 bilhão de investimentos próprios, a fábrica em Anápolis, Goiás, para a produção da camioneta Hyundai HR. Mais tarde passaram a sair das linhas de montagem o utilitário Tucson, o caminhão leve HD78, o SUV IX35, New Tucson e, por fim, o leve HD80 em substituição ao HD78.

Em mais uma ousada frente de negócios, em 2017 teve início a cooperação estratégica entre a CAOA e a Chery que originou a CAOA CHERY, nova montadora 100% nacional. A nova marca e seus produtos, atingiram rapidamente um alto nível de satisfação de clientes e da mídia especializada e vem conquistando o exigente consumidor brasileiro. Atualmente, a CAOA CHERY produz na sua planta de Jacareí (SP), o Tiggo 2 e os sedans, Arrizo 5 e Arrizo 6, e na planta de Anápolis (GO), os modernos SUVs, Tiggo 5x, Tiggo 7 e Tiggo 8.

Com o objetivo de oferecer mais soluções de mobilidade ao mercado brasileiro e seguindo uma tendência mundial, além de 33 anos oferecendo as melhores soluções em Consórcios, a CAOA estreou em 2020 a CAOA Locadora. O novo serviço de mobilidade tem planos e ofertas disponível para empresas, na terceirização de frotas, e também para clientes Pessoa Física, com o CAOA Sempre. Mas a CAOA não para por aí e segue investindo também na distribuição de Seguros e nas mais diversas soluções de F&I.