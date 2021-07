Conheça Lucas Gilbert, grande nome do empreendedorismo jovem

Atualmente, ser um jovem empreendedor tornou- se uma personalidade cada vez mais comum frente às empresas, principalmente em startups. Muitos acreditam que os juvenis conseguem ter um olhar mais inovador em relação ao mercado de trabalho. No Brasil, o empreendedorismo jovem está sendo recorrente. Frequentemente, os brasileiros conhecem um novo rosto que representa um púbere empreendedor. Foi o que aconteceu com Lucas Gilbert, que, aos 26 anos, é uma das mentes brilhantes que inovam o empreendedorismo.

Com 20 anos, Lucas deu o primeiro passo e começou a empreender. Ele conseguiu unir tudo o que mais gostava, inglês, educação e viajar, foi então que construiu sua agência de intercâmbio. Depois de enfrentar desafios e ter muito aprendizado, ele decidiu focar no copywriter e no marketing digital, dando aulas, dicas e conselhos na internet, “O primeiro passo de ser um empreendedor é com um negócio com baixa barreira de entrada e que te permite começar um projeto sem precisar investir muito. A internet é muito boa para isto, porque a internet tira essas barreiras de entrada, a internet te permite começar com muito pouco, sem precisar de dinheiro e faz o seu erro custar muito pouco também. Quando você está jovem é o momento certo de arriscar.” afirma Lucas Gilbert.

Lucas faz publicações interativas diariamente em suas redes sociais sobre diversos assuntos, como copywriter, marketing digital, empreender e todos os desafios da internet. Atualmente, já somam mais de 32.2 mil seguidores em seu instagram e mais de 25 mil visualizações em seus vídeos no IGTV. Para acompanhar, siga @lucasgilbert nas redes sociais.