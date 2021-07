Scania comemora 64 anos de Brasil

A Scania completou na última sexta-feira (2 de julho) 64 anos de história no país. Para comemorar a data, o Dia da Paixão Scania, criado em 2020, teve uma live especial. Além disso, durante os dias 29 e 30 de junho, duas outras lives e conteúdos diversos fizeram parte das comemorações nas mídias sociais oficiais da marca. Participaram executivos, colaboradores, rede de concessionárias, convidados, clientes e fãs apaixonados. Todo este conteúdo está disponível no canal da Scania Brasil no Youtube.

Dentre os motivos para comemorar estão as 29 mil unidades vendidas da Nova Geração de caminhões, sendo 25 mil já emplacadas, o lançamento do novo Programa de Manutenção Premium Flexível Uptime, com as novidades da Control Tower (até 30% de redução no tempo de parada nas concessionárias) e a modalidade Pay per Use (pague o que usar), que tem foco na disponibilidade máxima dos veículos, e o bom desempenho da fabricante no primeiro semestre de 2021.

“O Dia da Paixão Scania foi criado para celebrarmos o nosso aniversário. A Scania tem uma história especial de relacionamento com o mercado, que começa com nossos clientes, com o reconhecimento de uma parceria responsável pelo progresso de empresas, motoristas, profissionais do segmento de transporte, que passa de geração para geração consolidando a relação da marca e a evolução das pessoas que, de alguma forma, a ela estão conectadas”, afirma Márcio Furlan, diretor de Marketing, Comunicação e Sustentabilidade da Scania no Brasil.

No dia 2 de julho, data oficial de celebrar o aniversário no Brasil, o Dia da Paixão Scania teve uma live dividida em duas partes para resgatar alguns dos momentos que marcaram as seis décadas de presença no país. A primeira parte às 17h30 falou de Memórias e Séries Especiais com um convidado (Blog do Caminhoneiro) e o cliente Transportadora Ravanello. Além de uma conversa sobre Ônibus com a revista AutoBus e um depoimento por vídeo da Gontijo. Na segunda parte, Roberto Barral, vice-presidente das Operações Comerciais da Scania no Brasil, fãs e clientes apaixonados (Transportes Sarzedo (TSL), Ruy Gobby e Fabricio Borba), partilharam histórias vividas com a Scania, seus modelos e soluções. A noite terminou com uma grande comemoração pelos 64 anos da fabricante.

Um pouco de história

Desde que chegou da Suécia em 1957, a Scania é reconhecida pela inovação e pioneirismo nos primeiros passos da indústria automotiva nacional até a recente jornada na liderança pela transição a um sistema de transporte mais sustentável. E, de sempre acreditar no potencial do Brasil. Em 2021, teve início o novo ciclo de investimentos de R$ 1,4 bilhão que irá até 2024. Ao longo de seis décadas, dentre diversas novidades, a Scania foi pioneira em trazer para o Brasil: a direção hidráulica (1963), ônibus com motor traseiro (BR115, em 1972), caminhão “cara-chata” (LK 140, em 1974), ônibus articulado (B111 RS, em 1977), freio auxiliar Retarder (1998) e caixa de câmbio automatizada, Opticruise (2001). Além do novo formato de venda de soluções (sistema TMA) e linha a gás (natural e/ou biometano), que chegaram com a revolucionária Nova Geração de caminhões (2019).

Após pouco mais de dois anos efetivos no mercado e de 29 mil unidades vendidas, sendo 25 mil já emplacadas, a Nova Geração de caminhões Scania oferece 20% de economia de diesel e tem elevado os clientes a um patamar nunca antes visto de rentabilidade de operação. Uma das grandes responsáveis por estas conquistas é a tecnologia do motor de alta pressão de injeção com múltiplos pontos para diminuir o consumo e as emissões. A mais recente tecnologia agregada foi o Acelerador Inteligente, ou controle de aceleração, e outras novidades estão por vir, pois a marca tem por filosofia a melhoria contínua dos produtos e serviços.

Devido ao seu pacote de benefícios, a frota circulante de veículos da Nova Geração é um exemplo de eficiência energética em comparação com a geração anterior. Desde o início das entregas, no primeiro bimestre de 2019, até hoje já deixaram de ser emitidas 420 mil toneladas de CO2, o equivalente ao trabalho de 2,5 milhões de árvores, além da redução de 160 milhões de litros de diesel, ou uma economia de R$ 560 milhões.

“É um grande orgulho ver os números que estamos registrando com a Nova Geração, fruto do maior investimento já feito pela Scania globalmente e nacionalmente. Mais do que isso é ver o reconhecimento do cliente, pois acreditamos no potencial que oferecemos e começamos a colher os frutos. Nesse período, ainda chegaram novas tecnologias, que trouxeram muitos benefícios aos clientes”, afirma Silvio Munhoz, diretor de Vendas de Soluções da Scania no Brasil. “E, principalmente, fizemos promessas importantes no lançamento, que os clientes seguem comprovando na prática a cada dia. Quem compra esta solução transforma sua gestão operacional e o jeito de contabilizar rentabilidade e disponibilidade. Sobe a outro patamar no mercado.”

Outro destaque para Munhoz está no coração do caminhão: o motor. “É imbatível a nossa tecnologia de alta pressão de injeção com múltiplos pontos (XPI com sistema Common Rail) para diminuir, consideravelmente, o consumo e também as emissões. Estamos à frente da concorrência. Além disso, nosso propulsor já está pronto para atender a próxima lei de emissões, Proconve P 8 ou Euro 6”, revela Munhoz.

“Nosso produto vai continuar evoluindo, e em breve teremos mais novidades. Essa melhoria contínua é percebida pelos clientes. O mercado sempre revela seus desejos, e mostraremos que temos o que ele quer e o que ele vai querer”, explica Munhoz. “Com a Nova Geração, mudamos a forma de trabalhar e vender aprimorando a forma de oferecer a solução completa ao cliente. Ele não leva só o produto, mas também o programa de manutenção personalizado, a conectividade para ter uma gestão mais eficiente e a alternativa financeira, seja do Scania Banco ou do Consórcio Scania, e tudo isto junto torna a Scania a escolha perfeita para a economia total da operação.”

Os 20% de economia de combustível da Nova Geração são divididos da seguinte forma: motor Euro 5 com sistema de injeção de alta pressão (8%), aerodinâmica externa da cabine (2%), inovações da caixa de câmbio Scania Opticruise (2%), Scania Actcruise (3%) e 5% do Acelerador Inteligente.

Tecnologias

O Actcruise, a evolução do controle de cruzeiro Ecocruise, foi introduzido na linha 2020/2021 e já é item de série. O Actcruise atua por meio de posicionamento via GPS e um mapa topográfico integrado ao módulo de conectividade para gravar rotas e aproveitar aclives e declives de maneira mais eficiente.

Já o Acelerador Inteligente, ou controle de aceleração, está disponível para todos os modelos da Nova Geração, inclusive os fora de estrada. Seu funcionamento está ligado a uma análise do peso do veículo, da posição do pedal de aceleração e deslocamento do modelo, para evitar acelerações bruscas e desperdício de combustível. Dessa forma, o veículo é conduzido de forma mais confortável e econômica preservando outros componentes do trem de força e os freios. O sistema trabalha de forma automática e desativa quando o motorista pressiona o acelerador até o fundo (posição do Kickdown), entendendo que o condutor precisa de toda a capacidade de aceleração. Ao soltar o pedal, o sistema volta a controlar a aceleração. Numa viagem com alta frequência de alternâncias de velocidade, tráfego intenso e em veículos não totalmente carregados ou vazios, o acelerador inteligente vai contribuir para uma maior economia de combustível. Quanto mais variações na rota maior será sua atuação automática.

O sistema ADAS utiliza câmera e um radar instalados no para-brisa e no para-choque, respectivamente. Ele é dividido em três dispositivos. O AEB (frenagem de emergência avançada) funciona por meio do radar e da câmera e vai medindo a distância e a velocidade relativa de qualquer veículo na pista, para intervir e evitar acidentes. Para isso, utiliza os freios de serviço auxiliares e também as trocas de marchas por meio da caixa automatizada Scania Opticruise, e diminui, assim, efetivamente o risco de colisões frontais. O segundo componente é o LDW (aviso de saída de faixa), que monitora as faixas de rolagem da pista e avisa o motorista quando o caminhão sai de forma involuntária e invade o espaço ao lado. O terceiro e último item que compõe o ADAS é o ACC (controle de cruzeiro adaptativo). Ele auxilia o condutor a manter um intervalo de distância constante em relação ao veículo à frente por meio do radar localizado no para-choque dianteiro.

Novo jeito de vender solução de transporte

Com a chegada da Nova Geração de caminhões, foi apresentado o sistema TMA (Tailor made for Application), que vem inovando o jeito de personalizar produto, serviços e soluções financeiras para os clientes da marca. O TMA representa, na prática, a possibilidade de moldar a solução ideal conforme o perfil do cliente. O funcionamento começa no entendimento da operação do usuário, como opera, o que transporta, o peso total e as principais características da carga, além de todos os detalhes que influenciam uma solução correta e personalizada de uso.

Uma verdadeira “Máquina dos Sonhos”

A Nova Geração de caminhões Scania é, sem dúvida, a mais eficiente já desenvolvida pela marca sueca. De forma perfeita, combina ergonomia, design e conforto. Na prática, nunca um caminhão trouxe tantas possibilidades para o conforto do condutor.

As opções de cabines foram desenvolvidas com a mais alta tecnologia disponível no mercado, sempre sob a perspectiva do motorista. Nenhuma peça da cabine da gama anterior foi reaproveitada. O posicionamento do condutor foi realocado para que ele tenha uma melhor visibilidade externa. O painel foi rebaixado e, com isso, a ergonomia está ainda mais adequada, traduzindo-se em aumento da segurança na condução.

São 19 tipos de combinações variantes das cabines P, G, R e S. Além do pacote XT, formado por componentes específicos para pisos irregulares e também indicados para operações fora de estrada. As alternativas de teto são baixo, normal e alto (Highline). A cabine S traz piso plano como maior vantagem para melhorar o deslocamento interno.