Parque D. Pedro faz arrecadação para campanha do agasalho

Desde sexta-feira, dia 2, o Parque D. Pedro Shopping, administrado pela Aliansce Sonae, também fará parte da “Campanha do Agasalho 2021 – Sua roupa pode abraçar por você”. Todas as seis entradas (Flores, Águas, Colinas, Pedras, Árvores e Alameda) contam com uma caixa personalizada para a arrecadação.

Para a secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos de Campinas, Vandecleya Moro, a iniciativa representa um importante reforço para a cidade. “Somos muito gratos pela ação do Parque D. Pedro Shopping. É com o apoio da sociedade civil e do setor privado que conseguimos atender a população em vulnerabilidade social”, afirmou. A Campanha do Agasalho em Campinas já coletou 7,3 toneladas de doações.

“Somos um shopping referência na região de Campinas, que recebe diariamente um público significativo de várias cidades. Assim, entendemos a importância de sermos, como empresa socialmente responsável, apoiadores de ações e atividades que visam ajudar ao próximo”, ressalta Rodrigo Galo, superintendente do Parque D. Pedro Shopping.

Esse ano, a campanha está priorizando roupas masculinas, pois são as que menos chegam por meio de doações. A Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos de Campinas alerta, ainda, para a importância de se evitar a doação de roupas em mau estado de conservação. As doações podem ser feitas até o dia 31 de julho.