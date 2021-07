Jovens podem se alistar até 31 de agosto

O alistamento militar obrigatório teve o prazo prorrogado para até 31 de agosto em Santa Bárbara d’Oeste. Jovens do sexo masculino nascidos em 2003 podem se alistar de forma on-line. Os nascidos em anos anteriores e pessoas com deficiência mesmo nascidos em 2003 devem se alistar presencialmente com agendamento prévio.

Para o Alistamento on-line, basta informar o CPF e utilizar dados do Certidão de Nascimento e RG ou Documento de Nacionalização no site www.alistamento.eb.mil.br no campo “Quero me alistar”, sendo emitido um número de protocolo.

Posteriormente, o jovem deverá comparecer à Junta após agendamento, munido dos documentos originais e cópias da Certidão de Nascimento e CPF e original e cópia de comprovante de endereço em nome dos pais do próprio alistado (água, luz ou telefone fixo com data recente). Não é necessária foto 3×4 do alistado.

O agendamento pode ser realizado na Junta de Serviço Militar de Santa Bárbara d’Oeste de segunda a sexta-feira, das 8 às 13 horas, pelo telefone (19) 3455.2534. A Junta está localizada na Rua Graça Martins, 465, Centro.