Santa Bárbara agora com nova UTI móvel no SUS

O Setor de Transporte da Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste passou a contar nesta sexta-feira (2) com uma nova ambulância UTI Móvel para atendimento dos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde) no Município.

Com recursos da Prefeitura, o veículo Renault Master foi adaptado para operar como UTI Móvel, com a aquisição de desfibrilador, oximêtro e respirador, além de macas e armários para medicamentos, oxigênio fixo e móvel.

Com isso, o Município passa a contar com três ambulâncias UTI e outras 13 de simples remoção, proporcionando um serviço mais rápido, seguro e eficiente aos pacientes.