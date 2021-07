Jogavam no clandestino, houve denúncia e Gama levou tudo pra CPJ

Foto Guarda Municipal de Americana

Durante patrulhamento da Guarda Municipal de Americana na tarde desta sexta-feira, por volta das 16h30, a equipe recebeu denúncia de populares que na Avenida P:aulista havia uma aglomeração de pessoas idosas, além da existência de maquinas caça-níqueis.

No local dos fatos, a equipe percebeu o portão aberto e uma mulher, aparentando ser idosa, entrando no local. Com o ocorrido, a equipe também entrou se deparando com com mais duas pessoas fazendo o uso das maquininhas e mais duas mulheres, que estavam responsáveis pelo local.

As duas foram questionadas, mas não se manifestaram até a chegada de um advogado. No local, foram localizadas máquinas caça-níqueis e diversas carcaças das máquinas para manutenção das demais.

Foram apreendidos também um máquina de cartão de crédito e débito, R$50,00 , 06 chips das máquinas, 03 talões de cartelas de bingo, um caderno contendo as anotações da contabilidade do local e 84 cartões fidelidade de frequentadores.

Foi acionada a perícia cientifica. Diante dos fatos as partes citadas acima juntamente com o material apreendido foram encaminhados à CPJ.

Após tomar ciência dos fatos, a autoridade determinou a apreensão dos equipamentos e após procedimentos cartorários, as partes foram orientadas e liberadas.