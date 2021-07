Sumaré faz duplicação de trecho da Avenida Rebouças

A Prefeitura de Sumaré, em parceria com o governo do Estado de São Paulo, está realizando obras de duplicação da avenida Rebouças, importante via de ligação entre as cidades de Sumaré com Hortolândia e Nova Odessa. O trecho em fase de duplicação se encontra na região central, e liga os bairros Vila Juliana e Residencial Veccon. Além da duplicação e pavimentação, também serão instaladas galerias pluviais e novas sarjetas.

“A duplicação desse trecho da avenida Rebouças é uma demanda antiga não só da população do entorno, como também de motoristas e pedestres que utilizam essa via diariamente. Essa obra vai beneficiar inúmeras pessoas, proporcionando mais segurança no trajeto, agilidade e melhorar o fluxo do trânsito. Agradeço muito ao empenho do deputado Dirceu Dalben em trazer esses recursos para a nossa cidade”, disse o prefeito Luiz Dalben.

A previsão é que a obra seja concluída até o final do mês de julho. Serão utilizados 2,7 mil metros quadrados de pavimento e duplicados cerca de 300 metros da avenida. Após a duplicação, a intenção da Prefeitura de Sumaré é também construir uma ciclovia na avenida Rebouças, ligando o Residencial Veccon ao Planalto do Sol.