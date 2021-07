Startup lança clube de vantagens para moda sustentável

Quem já teve a oportunidade de se vestir com um tecido totalmente sustentável, confortável e com diversas vantagens para o uso no dia a dia sabe a diferença que isso faz na rotina. Foi pensando nessa questão que a startup Insider, que trabalha com peças de roupa funcionais, decidiu lançar seu Clube de Vantagens: para fidelizar seus clientes e dar oportunidade para quem ainda não adquiriu a primeira peça da marca.

O Clube de Vantagens foi feito para presentear quem não abre mão da qualidade dos produtos Insider e gosta de aproveitar descontos com compras online. A oferta vai muito além do “comprou, ganhou”. Qualquer pessoa pode se cadastrar e, de imediato, ganhar 500 pontos, chamados Insider Points. Basta acessar a página “Insider Rewards“.

Mas não para por aí. Como uma empresa que carrega a inovação em seu DNA, a startup resolveu apostar em um novo modelo de pontuação. Qualquer pessoa cadastrada no site que curtir as páginas da marca nas redes sociais ganha pontos suficientes para trocar por um cupom de 5% de desconto de imediato.

“O nosso programa de vantagens foi feito pensando em tornar a experiência mais divertida e interativa. A Insider trabalha com tecnologia não só nos produtos, mas também com a tecnologia digital. Acreditamos que as compras pela internet podem ser mais interessantes e atrativas. Queremos que a nossa experiência digital seja melhor que a experiência presencial”, explica Yuri Gricheno, sócio-fundador da empresa.

Com a frequência de compras e a escolha de determinados produtos, a pontuação pode subir com maior velocidade. Os pontos acumulados podem ser trocados por descontos ou até mesmo por uma máscara ou T-Shirt grátis. Todas as informações e atualizações nas Insider Coins são informadas por e-mail. Na área logada de cada cliente, ainda é possível ver a quantidade de Insider Coins acumuladas. Eventuais mudanças nas regras também serão informadas eletronicamente.

“Como startup, a Insider vê a necessidade de colocar o quanto antes o programa em funcionamento. Mas não temos nenhum problema em fazer mudanças se percebermos que o modelo precisa de ajustes. Queremos construir esse Clube de uma forma que faça exatamente o que o nome diz: leve vantagens às pessoas”, finaliza o sócio.