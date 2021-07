Alceu Valença faz 75 anos: conheça as músicas mais tocadas

Alceu Valença é considerado um dos mais importantes representantes da música nordestina, com canções de estilo próprio e muita poesia. Dois de seus sucessos, “Anunciação” e “Tropicana”, se destacaram no estudo realizado pelo Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) sobre a sua obra, em homenagem ao seu aniversário. O cantor e compositor pernambucano, que completa 75 anos nesta quinta-feira, dia 01 de julho, tem 298 canções e 620 gravações cadastradas no banco de dados da instituição.

“Anunciação” e “Tropicana” ficaram em primeira e segunda colocação, respectivamente, nos rankings das músicas de Alceu Valença mais gravadas por outros intérpretes e mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil. Neste período, mais de 65% dos rendimentos em direitos autorais pela execução pública de música destinados ao cantor foram referentes aos segmentos de Shows, Música ao vivo e TVs.

Ranking de músicas mais tocadas de autoria de Alceu Valença nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao Vivo)

Posição Música Autores 1 Anunciação Alceu Valença 2 Tropicana Vicente Barreto / Alceu Valença 3 La belle de jour Alceu Valença 4 Táxi lunar Zé Ramalho / Alceu Valença / Geraldo Azevedo 5 Como dois animais Alceu Valença 6 Girassol Alceu Valença 7 Coração bobo Alceu Valença 8 Ciranda da rosa vermelha Alceu Valença 9 Caravana Alceu Valença / Geraldo Azevedo 10 Pelas ruas que andei Vicente Barreto / Alceu Valença 11 Solidão Alceu Valença 12 Cabelo no pente Vicente Barreto / Alceu Valença 13 Bicho maluco beleza Alceu Valença 14 Dia branco Alceu Valença 15 Flor de tangerina Alceu Valença 16 Papagaio do futuro Alceu Valença 17 Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Aracílio Araújo / Alceu Valença / Alcymar Monteiro 18 Estação da luz Alceu Valença 19 Na primeira manhã Alceu Valença 20 Cavalo de pau Alceu Valença

Músicas de autoria de Alceu Valença mais gravadas por outros intérpretes