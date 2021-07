Conheça os procedimentos estéticos do momento

Com o avanço da tecnologia com relação aos procedimentos estéticos, cada vez mais homens e mulheres buscam profissionais com soluções para diversos incômodos, como marcas de expressão, assimetrias no rosto, rugas, olheiras, entre outros. A oferta de procedimentos é grande e muitas vezes surgem dúvidas sobre qual é específico para determinado objetivo, levando em consideração histórico, idade, tipo de pele, grau de exposição ao sol e demais fatores. Carolina Marçon, coordenadora do serviço de dermatologia da Care Plus Clinic, esclarece alguns pontos quanto a escolha dos procedimentos e explica sobre os efeitos exagerados em alguns casos.

Diferença entre toxina botulínica, preenchimento com ácido hialurônico e harmonização facial

Os procedimentos com toxina botulínica têm a função de paralisar a musculatura de determinado ponto do rosto, muitas vezes onde tem rugas e linhas de expressão. “Com a perda de colágeno (normalmente a partir dos 25 anos), associada com a contração repetida da musculatura, algumas linhas antes dinâmicas se tornam estáticas, o que marca ainda mais as expressões e as deixa mais fundas ao longo do tempo. A aplicação da toxina botulínica suaviza essas marcas, traz vitalidade e leveza para as expressões”, complementa Carolina.

A harmonização facial é o nome popular para o preenchimento com ácido hialurônico de determinadas regiões do rosto. A profissional explica que o procedimento tem a função de sustentar áreas “caídas”, criando um efeito lifting, e pode avolumar pontos que perderam massa, como olheiras, bigode chinês, testa, pescoço e sulcos. O procedimento é utilizado para embelezar pontos do rosto, como lábios; levantar o olhar, alinhar a simetria do sorriso e corrigir imperfeições no nariz.

Procedimentos mais procurados

Marçon destaca que muitas pessoas optam pelas clínicas dermatológicas para corrigir assimetrias e dar destaque para determinada região do rosto. “Para a toxina botulínica, a maioria dos pacientes desejam suavizar marcas de expressão na testa e região dos olhos, os “pés de galinha”, elevar o olhar e melhorar o contorno da face. Com o preenchimento, as aplicações campeãs de procura são nas maçãs do rosto, lábios, olheiras e nariz”, explica a médica.

Resultados dos procedimentos

Segundo Carolina, os resultados alcançados dependem do histórico de cada paciente: tons de pele mais escuros costumam marcar menos as linhas de expressão, mantendo o viço natural da pele por mais tempo. Tons mais claros, principalmente com histórico de exposição solar, tendem a perder hidratação mais rapidamente, além da própria idade. Alguns outros fatores, como uso de cigarros, alimentação e estilo de vida, também refletem diretamente na saúde da pele e no processo de envelhecimento; por isso o cuidado deve ser complementar a outros hábitos.

Com a toxina botulínica, a suavização das marcas de expressão é um dos principais resultados. A substância também é utilizada para tratamentos de hiperidrose, bruxismo, oleosidade excessiva da pele e rosácea, alcançando resultados de extrema eficácia.

Já com os preenchimentos compostos por ácido hialurônico, é possível projetar o queixo, afinar a face, arrebitar o nariz e corrigir o “ossinho”, aumentar o volume dos lábios, as olheiras, entre outros.

Procedimentos exagerados

Com a divulgação nas redes sociais de alguns procedimentos com aparência duvidosa em artistas e celebridades, muitas pessoas questionam se o erro é do profissional ou exagero do paciente. Para a dermatologista, é necessário bom senso de ambas as partes, além de alinhar expectativas e evitar comparações. “Visão e opinião estética são essenciais. Um bom profissional conhece cada ponto do rosto e entende quais resultados são possíveis com cada procedimento. Produtos e técnicas inadequados e exagero nas quantidades aplicadas são alguns dos erros frequentes, além de acatar somente a fala dos pacientes, que muitas vezes almejam o nariz da famosa X, o queixo da modelo Y ou o olhar da cantora Z; pedidos impossíveis de serem realizados. O desejo dos bons profissionais é que a melhoria ocorra de forma harmônica e suave, que as outras pessoas elogiem seus pacientes sem perceber exatamente qual ponto foi realçado”, finaliza Carolina.