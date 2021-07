Campinas terá apresentação de Aretha Duarte esse sábado

Primeira mulher negra latino-americana a atingir o cume do Everest, Aretha Duarte avança em sua caminhada de realizações sociais. Enquanto batalha pela construção de um muro de escalada comunitário na periferia, a montanhista vai proporcionar uma experiência nova para meninos e meninas do bairro onde mora em Campinas, o Jardim Capivari, e também do Cantinho do Céu. Ela levará um grupo de 11 crianças escalar no ginásio PowerBloc, o maior do interior paulista na modalidade. A atividade será neste sábado (3), a partir das 9h.

Além da atividade presencial, respeitando todas as orientações de prevenção ao coronavírus (Covid-19) divulgadas pelos órgãos de saúde competentes, Aretha promoverá uma atividade on-line, às 10h30. Ela abrirá uma sala de bate papo com meninos e meninas que acompanharam sua jornada rumo ao topo do Everest por meio das redes sociais e estavam cobrando esse contato com a montanhista. Desta forma, a roda de conversa será híbrida, com as crianças presentes no PowerBloc e as de casa, pela Internet.

A iniciativa vem de encontro e reforça o sonho maior da Aretha Duarte, de garantir que transformações socioambientais e oportunidades cheguem às periferias, para que todos tenham o direito e as possibilidades de escolherem melhores caminhos para ajudar suas vidas e suas famílias.

Férias com escalada – A atividade social de Aretha marca também a abertura da programação de férias do ginásio de escalada PowerBloc, que criou uma programação especial para a garotada de 5 a 13 anos. Em um ambiente controlado, seguro e divertido, terão a oportunidade de conhecer o esporte que fará sua estreia na Olimpíada de Tóquio, enquanto gastam energia. O programa de férias do PowerBloc será entre 5 e 30 julho, das 13h às 17h. As inscrições estão abertas e mais informações podem ser obtidas pelo site https://powerbloc.com.br/.

O programa de férias seguirá todos os protocolos de segurança. O número de crianças por turma será reduzido e o uso de máscara e álcool em gel são obrigatórios durante todo o tempo. Por meio de jogos e brincadeiras, a garotada vai praticar as seguintes atividades: Escalada esportiva, Slackline, Montagem de acampamento, Orientação com mapa e bússola, Rapel adaptado, Falsa Baiana (deslocamento de um lado a outro percorrendo duas cordas), Confecção de nós e Parkour.

Serviço

Programa de Férias PowerBloc

De 5 a 30 de julho – entre 13 e 17h

Planos / Pacotes

1 tarde – R$ 99,00

3 tardes – Pacote R$ 267,00 – ( R$ 89,00 cada tarde)

5 tardes – Pacote R$ 395,00 – ( R$ 79,00 cada tarde)

10 tardes – Pacote R$ 690,00 – ( R$ 69,00 cada tarde)

O PowerBloc fica na Rua Rafael Sampaio, 187 – Vila Itapura – Campinas

Sobre o Powerbloc – Mais moderno ginásio de escalada do interior paulista, conta com 300 metros quadrados de paredes escaláveis, dentro de uma estrutura com 600 metros quadrados, seguindo padrões de qualidade desenvolvidos em grandes centros internacionais, como Europa e Estados Unidos.

O PowerBloc é direcionado para a prática da modalidade Boulder. O setor principal do ginásio conta com paredes de 3 a 4,5 metros de altura, onde os escaladores sobem sem corda. Isso porque, as eventuais quedas são amortecidas por um colchão específico, sem emendas, confortável e seguro.