Márcia denuncia ocupação no Jardim dos Lagos

A vereadora Márcia Rebeschini denunciou a ocupação de uma área de preservação ambiental no bairro Jardim dos Lagos. Com fotos do local, a vereadora teve requerimento sobre o assunto aprovado na última sessão (28/06).

Segundo Márcia, a área fica na Rua Toshihiko Nakaoka e ela recebeu denúncias, que se comprovaram com as fotos, de que o local estaria sendo usado para o plantio de hortaliças, criação de galinhas e já contava até com uma construção.

“Os munícipes que me procuraram disseram que, por ser uma área de preservação ambiental, não poderia ser utilizada dessa forma”, disse a vereadora.

No documento, que já foi encaminhado para a prefeitura, Márcia questiona se a

Administração pública tem ciência da área ocupada, se este uso é regular e quais providências a administração adotará sobre o assunto.