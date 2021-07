Cervone diz que nova CBS significa aumento de imposto

Rafael Cervone, vice-presidente da Federação e Centro das Indústrias

do Estado de São Paulo (FIESP/CIESP), em live transmitida na manhã

desta quarta-feira (30/06) pelo YouTube, ressaltou ao presidente do

Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que a nova Contribuição Social sobre

Movimentação de Bens e Serviços (CBS) aumentará a carga tributária

real, se for mantida a alíquota de 12%. “Temos um estudo mostrando que

o ponto de equilíbrio é de 8%”, frisou, manifestando preocupação no

sentido de que a proposta, de autoria do Poder Executivo, em

tramitação na Câmara dos Deputados, onere ainda mais o parque fabril

brasileiro.

O trabalho ao qual se referiu Cervone foi elaborado pela FIESP e seria

encaminhado ainda hoje à assessoria de Rodrigo Pacheco, informou o

dirigente, ponderando ser inadmissível qualquer acréscimo da taxação

no Brasil. Será importante que os membros do Senado conheçam bem a

questão, pois a matéria será apreciada pela casa depois da votação

na Câmara dos Deputados. “Esperamos uma reforma tributária que

estabeleça isonomia de alíquotas entre os distintos setores e acabe

com distorções, como a que existe hoje no tocante à indústria, que

representa menos de 11% do PIB, mas responde por um terço de todos os

impostos”.

Cervone também destacou a necessidade de que a proposta de Refis

tributário, em tramitação no Senado, abranja o período

pré-pandêmico, pois já havia forte retração econômica no Brasil

antes da eclosão da Covid-19. Rodrigo Pacheco, autor do projeto,

afirmou que a propositura atende a essa preocupação do dirigente da

FIESP/CIESP, que considerou pertinente e correta.

Indústria unida

A live com Rodrigo Pacheco, cuja pauta abordou as reformas tributária

e administrativa, foi promovida pela Chapa 2 às eleições do CIESP e a

chapa única da FIESP. O pleito ocorrerá em 5 de julho próximo.

Cervone tem Josué Gomes como primeiro-vice no CIESP. Na FIESP, as

posições invertem-se. Tal composição, que atende ao desejo da grande

maioria das bases empresariais da indústria paulista, assegura a união

e sinergia das duas entidades, do Sesi-SP, do Senai-SP e do Instituto

Roberto Simonsen.

O senador Rodrigo Pacheco enfatizou a representatividade da FIESP e do

CIESP, não apenas na legítima defesa da indústria de São Paulo, mas

em termos nacionais, com opinião e peso nos grandes temas relevantes do

Brasil. Ressaltou, também, o significado do setor para a retomada do

crescimento, “num regime de liberdade econômica, respeito ao Estado de

Direito, à independência dos Três Poderes e à democracia, conquistada pela geração que nos antecedeu e que temos o dever de

preservar”.