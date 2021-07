Chico participa de anúncio de Doria para Defesa Civil

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, participou nesta quarta-feira (30) do anúncio feito pelo governador João Doria (30) sobre a liberação de R$ 39 milhões para investimento no Sistema de Proteção e Defesa Civil. O coordenador da Defesa Civil de Americana, João Miletta, também esteve presente na cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

Serão destinados R$ 22 milhões para obras preventivas e recuperativas em municípios com carência de recursos e R$ 17 milhões para compra de equipamentos para as Defesas Civis municipais. Ao todo, 187 municípios paulistas serão beneficiados, incluindo Americana, que foi incluída no repasse de equipamentos.

O Governo de São Paulo vai entregar para 143 municípios kits de equipamentos básicos ao trabalho de Defesa Civil, como itens para vistorias, ações de socorro, assistência e restabelecimento de serviços essenciais.

“Fico muito satisfeito com a parceria que o governo estadual tem firmado com os municípios. Investir na Defesa Civil é preservar vidas e famílias por isso agradecemos toda a atenção dispensada a Americana”, disse Chico.

Na cerimônia, 44 municípios assinaram convênios para obras. São eles: Águas de Lindóia, Aguaí, Alfredo Marcondes, Auriflama, Álvares Machado, Bofete, Palmital, Cajuru, Campos Do Jordão, Capão Bonito, Clementina, Cunha, Dirce Reis, Estrela Do Norte, Floreal, General Salgado, Gastão Vidigal, Getulina, Guariba, Itararé, Jales, Lagoinha, Maracaí, Mineiros do Tietê, Novais, Paulistânia, Paranapanema, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Rancharia, Redenção da Serra, Rubiácea, Sagres, Santo Anastácio, São Bento do Sapucaí, São Manuel, Sete Barras, Votuporanga, Ubatuba, Tremembé, Itariri, Eldorado e Nova Castilho.

Além de Americana, serão contemplados com os kits os municípios de Águas de Lindóia, Alumínio, Amparo, Aparecida, Apiaí, Arapeí, Araras, Areias, Artur Nogueira, Arujá, Bananal, Barra do Chapéu, Barra do Turvo, Barueri, Bertioga, Biritiba Mirim, Bom Jesus dos Perdões, Bom Sucesso do Itararé, Bragança Paulista, Caieiras, Cajamar, Canas, Capivari, Caraguatatuba, Carapicuíba, Charqueada, Cordeirópolis, Cosmópolis, Cotia, Cruzeiro, Cubatão, Cunha, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Engenheiro Coelho, Espírito Santo do Pinhal, Guaratinguetá, Guarujá, Hortolândia, Iguape, Ilhabela, Indaiatuba, Iperó, Ipeúna, Iporanga, Itanhaém, Itapetininga, Itapevi, Itapirapuã Paulista, Itariri, Itu, Itupeva, Jaguariúna, Jambeiro, Jandira, Joanópolis, Jundiaí, Laranjal Paulista, Limeira, Louveira, Mairinque, Mauá, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Mongaguá, Monteiro Lobato, Nova Odessa, Osasco, Paraibuna, Pedra Bela, Pedreira, Piedade, Pindamonhangaba, Pinhalzinho, Piquete, Piracaia, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Porangaba, Porto Feliz, Potim, Praia Grande, Redenção da Serra, Ribeirão Grande, Rio Claro, Rio Grande da Serra, Salto, Salto de Pirapora, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, Santo Antônio de Posse, Santo Antônio do Pinhal, Santos, São Bento do Sapucaí, São José do Barreiro, São Lourenço da Serra, São Roque, Serra Negra, Silveiras, Socorro, Tapiraí, Tatuí, Taubaté, Tietê, Valinhos, Vargem Grande Paulista, Vinhedo, Votorantim, Caçapava, Campo Limpo Paulista, Holambra, Itapira, Jarinu, Alfredo Marcondes, Álvares Machado, Anhumas, Caiuã, Caiabu, Emilianópolis, Estrela do Norte, Euclides da Cunha Paulista, Iepê, Indiana, Joao Ramalho, Maraba Paulista, Narandiba, Nantes, Pirapozinho, Piquerobi, Presidente Bernardes, Presidente Venceslau, Rancharia, Regente Feijó, Ribeirão dos Índios, Rosana, Sandovalina, Santo Expedito, Taciba, Tarabaí, Teodoro Sampaio e Ilha Comprida.