Willian parabeniza Defesa Civil e PM por trabalho durante incêndio

O presidente da Câmara de Sumaré, vereador Willian Souza (PT), apresentou moção de congratulação à Defesa Civil, à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros, à Guarda Municipal e à Secretaria Municipal de Habitação pelo trabalho desempenhado durante e após o incêndio ocorrido na área ocupada no São Judas Tadeu. O documento foi aprovado na última sessão virtual da Casa, que ocorreu na terça-feira (29).

Na moção, o parlamentar narra o episódio ocorrido na noite de segunda-feira (28), em que um incêndio atingiu pelo menos nove barracos na margem da linha férrea no Jardim São Judas Tadeu. O Corpo de Bombeiros de Sumaré foi acionado para conter as chamas, e a Guarda Municipal, a Defesa Civil e a Polícia Militar promoveram o isolamento da área.

Segundo o documento, com base no relato do Corpo de Bombeiros, o fogo começou em uma área verde próxima e, devido ao tempo seco, se alastrou até as moradias. A maioria das famílias perdeu todos os seus pertences e segue em acompanhamento pela Secretaria Municipal de Habitação, que as destinou para o programa de auxílio-moradia da Prefeitura.

De acordo com Willian, “a maior parte das famílias que viviam no local já havia se retirado para integrar o programa habitacional da Prefeitura, mas algumas ainda aguardavam o final do mês para transportar a mudança. É uma situação muito triste. Em nome da Mariana e da Alessandra, que coordenam as famílias, me solidarizo com os moradores. Agradeço ao vereador Alan, que é morador do bairro e esteve comigo durante a noite, ao secretário de Segurança Pública, que também esteve presente; ao comandante dos Bombeiros, Santana; à Defesa Civil; à Guarda Municipal; e à Secretaria de Habitação, por todo o trabalho desempenhado, com maestria e profissionalismo, ao longo do incêndio e depois de sua contenção”, conclui.