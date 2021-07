Linha vegana chega para tratar da pele da gestante

As gestantes precisam ficar muito atentas às substâncias que compõem cosméticos antes de usá-los. Ácido retinoico, ureia, amônia, formol e parabenos são elementos amplamente utilizados em cremes faciais e corporais, shampoos e tinturas de cabelos e eles podem causar danos ao desenvolvimento do bebê e até mesmo levar ao trabalho de parto prematuro. Já os metais, como chumbo, cádmio, níquel, cobre, mercúrio e alumínio também podem ser perigosos – e eles estão presentes em maquiagens em quantidades elevadas.

O que as gestantes – e, também, as mulheres que estão tentando engravidar, chamadas de tentantes, e as lactantes (as que amamentam) – devem fazer para cuidarem do corpo? A situação não é simples. Segundo a Dra. Mariana Rosario, ginecologista, obstetra e mastologista, membro do corpo clínico do hospital Albert Einstein, a gestante precisa ouvir seu obstetra e receber orientações muito claras dele sobre o assunto. “Depois, ela precisa ler cada bula e rótulo e certificar-se de utilizar apenas produtos de altíssima confiança”, diz ela. Outra opção é optar por produtos criados para uso exclusivo de gestantes.

Lançamento: Gestcare

Como as pacientes da Dra. Mariana Rosario sempre reclamaram muito da ausência de bons produtos para o tratamento da pele facial e corporal, ela manteve o desejo de ter uma linha exclusiva para este público. E, agora, encontrou na parceria com o laboratório Ellementti Dermocosméticos uma forma de colocar sua ideia em prática: acaba de ser lançada a linha Gestcare, livre de substâncias proibidas para gestantes.

Gestcare traz tudo o que um bom produto pode oferecer: é vegana, não testada em animais, parabenos free, gmo free (livre de transgênicos), gluten free, com ativos naturais e dermatologicamente testada.

A ideia da Dra. Mariana foi a de oferecer tratamento completo para o rosto e o corpo da gestante. Por isso, traz produtos que são livres das substâncias proibidas na gestação – mas, com outros ativos importantes para limpar, tonificar, hidratar e tratar a pele. “A mulher precisa sentir-se bem durante toda a sua vida – e não pode ser diferente na gestação. Por isso, a pele e o corpo precisam de cuidados especiais”, diz a obstetra.

Dra. Mariana lembra que os produtos são indicados também para as tentantes – mulheres que estão tentando engravidar – e as lactantes, aquelas que amamentam. “Mas, nada impede que outras mulheres os testem, porque eles são realmente muito bons e se adequam às necessidades de muitas peles”, diz ela.

Conheça a linha Gestcare:

Espuma Hydra Repair – Espuma hidratante e reparadora, limpa delicadamente, promovendo luminosidade e viço. Sua fórmula conta com Proskin, ativo desenvolvido especialmente para a linha Gest Care para promover melhora da barreira cutânea. Tem ação reparadora e hidratante. Contém D-Pantenol e Glicerina Vegetal, que aumentam o nível de hidratação, além de um blend de óleos essenciais que promovem relaxamento e bem-estar.

Água Hydra Protect – Água dermatológica bifásica hidratante e protetora, repara as barreiras de defesa da pele. Com ação antioxidante e relaxante, sua fórmula conta com Proskin, além de um blend de fitoativos (B-circadin, Euccolan, Oxygeskin, Phytostecol e Prodizia) que protege contra o estresse oxidativo, melhora o ciclo circadiano da pele, fornece proteção contra os danos provocados pela exposição a poluição digital e promove bem-estar. Conta também com um blend de óleos essenciais relaxantes e oligoelementos e minerais que nutrem a pele.

Sérum Antiox Repair – Sérum facial para melhora da hidratação da pele, reduz os danos provocados pelos radicais livres e ilumina a face. Sua fórmula conta com Proskin, ativo desenvolvido especialmente para a linha Gest Care, além de Vitamina C, Açaí, Acerola e Ridulisse, que promovem ação antioxidante e reparadora.

Pérolas Hydra Protect – Sérum antipoluição, hidratante e protetor que melhora a microbiota da pele e repara as barreiras de defesa. Sua fórmula conta com Proskin, ativo desenvolvido especialmente para a linha Gest Care, além de probióticos Lactobacillus Acidophillus encapsulados, Ceramidas-3 e ômegas, que atuam melhorando as barreiras de defesa da pele. Previne o surgimento de acne e repara a imunidade da pele, com ação antipoluição.

Máscara Hydra Relax – Máscara noturna que reestrutura a pele promovendo sensação de relaxamento e bem-estar. Sua fórmula conta com Proskin, além de Prodizia, que estimula a liberação de melatonina da pele, promovendo melhora da qualidade do sono; Bel-Even, que reduz os níveis de cortisol na pele, neutralizando os efeitos do estresse, e um blend de óleos vegetais, que reparam e nutrem.

Gel Soft Skin – Gel de limpeza corporal íntimo, que limpa delicadamente, modulando a inflamação. Sua fórmula conta com Proskin, ativo desenvolvido especialmente para a linha Gest Care, além de Bioecolia, prebiótico que repara a microbiota; Glicerina; Ácido Lático, que promove hidratação e regula o pH, e extrato de portulaca, que modula o processo inflamatório, reduzindo sensibilidades e reparando a microbiota.

Loção Hydra Repair – Loção hidratante corporal que nutre e hidrata a pele, melhorando a elasticidade e emoliência. A fórmula conta com Proskin, além de D-Pantenol e um blend de óleos vegetais que hidratam e nutrem a pele, melhorando a textura; Beta Glucan e Rhamnosoft, que modulam o processo inflamatório, reduzindo as sensibilidades.

Sobre a Dra. Mariana Rosario

Formada pela Faculdade de Medicina do ABC, em Santo André (SP), em 2006, a Dra. Mariana Rosario possui os títulos de especialista em Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia pela AMB – Associação Médica Brasileira, e estágio em Mastologia pelo IEO – Instituto Europeu de Oncologia, de Milão, Itália, um dos mais renomados do mundo. É membro da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) e da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo (SOGESP) e formação em Longevidade pela ABMAE – Associação Brasileira de Medicina Antienvelhecimento. É médica cadastrada para trabalhar com implantes hormonais pela ELMECO, do professor Elsimar Coutinho, um dos maiores especialistas no assunto. É membro do corpo clínico do hospital Albert Einstein, um dos mais renomados do mundo.

Possui vasta experiência em Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia, tanto em Clínica Médica como em Cirurgia Oncoplástica. Realiza cursos e workshops de Saúde da Mulher, bem como trabalhos voluntários de preparação de gestantes, orientação de adolescentes e prevenção de DST´s. Participou de inúmeros trabalhos ligados à saúde feminina nas mais variadas fases da vida e atua ativamente em programas que visam ao aprimoramento científico. Atualiza-se por meio da participação em cursos, seminários e congressos nacionais e internacionais e produz conteúdo científico para produções acadêmicas.