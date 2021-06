Novos condomínios têm lojas autônomas

As plantas mais recentes de diversos condomínios, residenciais e corporativos, estão incluindo um espaço novo: lojas autônomas em que os clientes entram, compram e saem sem passar por nenhum caixa ou enfrentar filas. A tendência se espalha entre construtoras e incorporadoras e deve se tornar um diferencial importante para os empreendimentos que serão lançados nos próximos anos.

O benefício para os condôminos reside, principalmente, na praticidade. Sem precisar sair para a rua, é possível entrar em uma dessas lojas sem atendentes e adquirir produtos variados através do celular. É o processo oferecido pela Onii, que já marca presença em 160 negócios por todo o Brasil, sendo 137 dentro de condomínios. A proposta da startup vem sendo tão bem recebida que a expansão ultrapassou fronteiras. Hoje, a empresa já funciona nos EUA, Portugal e Chile e segue forte com seu plano de internacionalização que encaminha a entrada em vários países.

Victor Azouri Bermudes, CEO, explica que a Onii tem se fortalecido em condomínios por conta da grande adesão dos moradores e facilidade de instalação. Ao mesmo tempo, muitas construtoras se mostraram interessadas em trabalhar com a proposta. “Nós estamos com 59 parcerias com construtoras e incorporadoras”, afirma Bermudes. “A Onii está começando a fazer parte dos empreendimentos desde a construção. A segurança e agilidade de fazer compras dentro do condomínio é um grande atrativo e as empresas querem vender imóveis cada vez mais completos. Junta-se o útil ao agradável, principalmente nos locais em que os mercados e padarias mais próximas ainda estão bem distantes”.

A maior procura é por mercados, mas as lojas autônomas podem oferecer produtos dos mais diversos. Isso acontece porque a Onii vende um sistema que pode ser adaptado e replicado em praticamente qualquer negócio. Itens de pet shop, roupas e calçados, livros, ferramentas, flores, papelaria, cosméticos e muitas outras opções já são comercializadas em pontos de venda pelo Brasil. Até mesmo algumas redes hoteleiras contam com a solução para automatizar serviços como lavanderia, frigobar, dispensers e afins.

“Temos o objetivo de alcançar 500 operações no país até o final do ano”, explica o CEO. “Isso ajuda a tornar o conceito mais tangível para a população. Portanto, ao verem empreendimentos sendo erguidos com as lojas autônomas já dentro do pacote, as pessoas terão conhecimento e interesse. No mínimo, terão curiosidade”. Vale dizer que a ideia de autonomia nas compras vem sendo trabalhada há alguns anos, mas teve um nível especial de crescimento em 2020.

Existem três principais formatos de lojas até o momento: o Market, com 20 metros quadrados que comportam até 1000 produtos; o Box, de 4 a 8 metros quadrados e capacidade para até 450 produtos; e a Station, que ocupa de 2 a 4 metros quadrados e comporta até 200 itens. Também é possível desenvolver um novo modelo a cada projeto.

“As necessidades de cada condomínio podem variar, o que significa que além do diferencial da loja autônoma por si só, também podemos falar em diferenciais de negócios”, conta Bermudes. “Estamos abrindo caminho para comércios de todo tipo com foco na comodidade do cliente. É uma inovação em todos os pontos”, conclui.