Inscrições abertas para desafio de basquete

Para se inscrever é preciso doar 1kg de alimento não perecível ou agasalho e cobertores em bom estado de conservação. O desafio será feito por agendamento entre 19 e 30 de julho e a final será realizada no dia 31 de julho.

Cada participante irá realizar o desafio de acordo com a categoria e a equipe da Secretaria Esportes irá registrar o tempo. O vencedor será o participante com o menor tempo de execução e a final geral será disputada pelos dois melhores de cada categoria. Nesta etapa, eles disputarão entre si e será definido o campeão de cada categoria do Desafio de Habilidades.

Confira as categorias:

CATEGORIA 6 A 8 ANOS:

Drible mão direita

1- 10 repetições drible alto médio (altura cintura)

2- 10 repetições drible baixo (altura joelho).

Drible mão esquerda

3- 10 repetições drible alto médio (altura cintura)

4- 10 repetições drible baixo (altura joelho)

CATEGORIA 9 A 11 ANOS

Drible mão direita

1- 10 repetições drible médio (altura cintura)

2- 10 repetições drible baixo (altura joelho)

Drible mão esquerda

3- 10 repetições drible médio (altura cintura)

4- 10 repetições drible baixo (altura joelho)

Drible entre as pernas

5- 10 repetições drible perna direita

6- 10 repetições drible perna esquerda

CATEGORIA 12 A 14 ANOS

Drible mão direita

1- 20 repetições drible médio (altura cintura)

2- 20 repetições drible baixo (altura joelho)

Drible mão esquerda

3- 20 repetições drible médio (altura cintura)

4- 20 repetições drible baixo (altura joelho)

Drible entre as pernas

5- 10 repetições drible perna direita

6- 10 repetições drible perna esquerda

CATEGORIA 15 A 17 ANOS

Drible mão direita

1- 20 repetições drible médio (altura cintura)

2- 20 repetições drible baixo (altura joelho)

Drible mão esquerda

3- 20 repetições drible médio (altura cintura)

4- 20 repetições drible baixo (altura joelho)

Drible entre as pernas

5- 10 repetições drible perna direita

6 – 10 repetições drible perna esquerda

Drible entre as pernas e por trás do corpo

7- 10 repetições mão direita perna / mão esquerda costa

8- 10 repetições mão esquerda perna / mão direita costa

CATEGORIA ADULTO

Drible mão direita

1- 20 repetições drible médio (altura cintura)

2- 20 repetições drible baixo (altura joelho)

Drible mão esquerda

3- 20 repetições drible médio (altura cintura)

4- 20 repetições drible baixo (altura joelho)

Drible entre as pernas

5- 15 repetições drible perna direita

6- 15 repetições drible perna esquerda

Drible entre as pernas e por trás do corpo

7- 15 repetições mão direita perna / mão esquerda costa

8- 15 repetições mão esquerda perna / mão direita costa