Sessão em Sumaré discute sete itens

A 22ª sessão ordinária do ano da Câmara de Sumaré conta com sete itens em sua Ordem do Dia. Com início programado para 15h, a reunião desta terça-feira (29) ocorre de maneira virtual e será transmitida pelo canal do Legislativo no YouTube.

Para dar início à pauta, os vereadores discutem a Emenda nº 1 ao Projeto de Lei nº 72/2021, seguida da votação do próprio projeto, ambos de autoria do vereador Rai do Paraíso (Republicanos). O PL nº 72/2021 dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento e segurança nas escolas e creches de Sumaré.

Em seguida, devem ser apreciados a Emenda nº 1 ao PL nº 150/2021 e o próprio projeto, que obriga o custeio das despesas veterinárias aos agressores de animais no município. Tanto a Emenda quanto o PL são de autoria do vereador Andre da Farmácia (PSC).

Depois, será debatido o PL nº 166/2021, apresentado pelo vereador João Maioral (PDT), que institui o mês de conscientização, orientação e combate às fake news no Calendário Oficial do Município de Sumaré.

Por fim, os parlamentares votam dois Projetos de Resolução. O projeto nº 8/2021, do vereador Willian Souza (PT), altera os artigos 62 e 73 da Resolução nº 311, de 16 de dezembro de 2020, que aprovou o Regimento Interno da Câmara Municipal. Já o projeto nº 9/2021, de autoria do vereador Alan Leal (Patriota), dispõe sobre a alteração dos artigos 62 e 75 também do Regimento Interno da Casa.