Publicidade nos reality shows aumenta

Os reality shows caíram no gosto do brasileiro e tornaram-se uma grande oportunidade para as marcas. A edição de junho do Data Stories, conteúdo temático produzido pela Kantar IBOPE Media, mostra que a publicidade nos reality shows teve um aumento de 26% em 2021 (em relação ao mesmo período em 2020).

O branded content tem ganhado tanto destaque que, neste ano, o crescimento das inserções nesse tipo de formato em reality shows na TV foi de +79% em relação ao mesmo período do ano passado (janeiro a abril).

As diferentes possibilidades de inteiração e de entretenimento que o reality show oferece, fez multiplicar o número de formatos e o aumento da audiência: 19% no total do gênero, 853% dos realities musicais e 147% nos de empreendedorismo e negócios.

Os reality shows também conquistaram as redes sociais, principalmente pela inteiração com o público mais jovem. Foram +294 milhões de tweets gerados, um aumento de 26% em relação ao mesmo período de 2020. Segundo o Kantar Social TV Ratings, 92% dos tweets sobre programação da TV, em 2021, são relacionados a reality shows.

Confira mais na edição de junho do Data Stories, disponível no site da Kantar IBOPE Media.

