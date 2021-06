No inverno cuidados com a covid-19 devem ser reforçados

A chegada do inverno é um alerta para que sejam intensificados os cuidados para evitar doenças respiratórias, entre elas a COVID-19. As baixas temperaturas comuns nesta época do ano estimulam hábitos que, apesar de amenizar o desconforto térmico, facilitam a ocorrência destes problemas.

O responsável pelo Centro de Medicina Torácica e da Unidade de Enfisema Pulmonar Grave do Hospital Edmundo Vasconcelos, Luis Carlos Losso, explica que, no inverno, há um aumento da incidência de infecções respiratórias pela tendência à aglomeração das pessoas em lugares com janelas e portas fechadas para a proteção contra o frio. Nesses ambientes mal ventilados, segundo o especialista, a proximidade facilita a transmissão de vírus e bactérias.

“A circulação do ar é fundamental quando pensamos na diminuição da transmissão de doenças respiratórias como a COVID-19. Por isso, é necessário deixar os ambientes arejados. Essa recomendação deve ser seguida nas casas, nos ambientes de trabalho, no comércio e em outros locais, principalmente quando as medidas de relaxamento começam a ser implantadas pelas autoridades sanitárias. Outro hábito que merece atenção é o distanciamento social. No inverno, as pessoas tendem a se aglomerar mais para evitar o frio, mas o ideal é que isso não ocorra”, reforça o médico.

O uso de aparelhos de condicionamento de ar, aquecedores e lareiras também merece atenção. O motivo, de acordo com o responsável Centro de Medicina Torácica e da Unidade de Enfisema Pulmonar Grave, é que o ar aquecido provoca desidratação do ar ambiente, o que resseca o muco protetor das vias aéreas. “O ressecamento da superfície do epitélio respiratório destrói anticorpos e enzimas que atacam germes invasores, predispondo a infecções”, complementa.

Para passar pela estação mais fria do ano com menos riscos, é preciso seguir os cuidados de prevenção contra o novo Coronavírus: usar máscara, manter distanciamento social, lavar as mãos sistematicamente e de modo correto e, para quem já está incluso no plano nacional de vacinação, imunizar-se com as duas doses. Losso incluí ainda entre os cuidados tomar a vacina contra a gripe e contra pneumonia a fim de reduzir os riscos dessas doenças.

