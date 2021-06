Anitta é elogiada como executiva

Dias cheios para a executiva Anitta: eleita para o Conselho do Nubank no dia 18, ela já participou na quarta-feira (23) da primeira reunião trimestral com outros conselheiros e diretores do banco digital. E amanhã, terça-feira, Anitta participa, junto com David Vélez, fundador e CEO do banco digital, e Cristina Junqueira, cofundadora, de um evento virtual para apresentar uma grande novidade do Nubank.

“Acabei de sair da primeira reunião de Conselho que contamos com a Anitta e devo dizer que foi profundamente recompensador e revigorante tê-la conosco. Como uma empresa obcecada por nossos clientes, sempre achei que, em nossas reuniões de Conselho, não discutíamos o suficiente a respeito das muitas oportunidades que ainda temos para aumentar o amor dos clientes por nossos produtos. Contar com o conhecimento ímpar da Anitta sobre os clientes (e sua pressão para termos limites mais altos!) possibilitou uma conversa rica que só pode acontecer em equipes verdadeiramente diversas”, escreveu David Vélez em sua conta do Linkedin na quarta-feira.