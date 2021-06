Messi e Neymar na disputa de Rei das Assistências

No Brasil, o dia 11 de agosto homenageia um profissional muito importante – o Garçom. Saindo dos restaurantes e chegando ao gramado, a palavra foi adaptada para identificar os jogadores que preparam a jogada e colocam os atacantes na cara do gol. Para não ter erro na hora de apontar o Rei das Assistências na atual edição da Copa América, a Betfair.net, especialista em estatísticas e probabilidades, analisou os melhores jogadores em campo no torneio e bateu o martelo: vai dar Argentina ou Brasil, de novo.

Considerando dados como número de assistências em seus torneios nacionais, titularidade, idade, número de partidas disputadas e minutos em campo, entre outros, a Betfair.net calculou as chances dos principais nomes da competição conquistarem o destaque em assistências nesta edição da Copa América.

O resultado ficou assim: Lionel Messi, do Barcelona, tem 40% de probabilidade de ser o Rei da Assistência da competição. Em segundo lugar, aparece Neymar Jr, do PSG, com 25% de chances. Na sequência aparecem ainda o brasileiro Gabriel Jesus, do Manchester City, com 7% de probabilidade; e o chileno Eduardo Vargas, que joga no Atlético Mineiro, com 5%.

Messi é especialista em protagonizar os momentos mais bonitos dos jogos, quebra a tática da defesa e deixa o companheiro na reta do goleiro. No Campeonato Espanhol, ele registrou o recorde absoluto de assistências numa única competição: foram 21 passes ao todo. Com uma alta precisão e um faro de gol, Messi se tornou o primeiro jogador da história a acumular mais de 20 gols e mais de 20 assistências em um mesmo torneio.

Ele arranca pela esquerda, dribla, passa e é gol. Neymar, o atacante do PSG, tem feito esta cena repetidas vezes nos torneios de futebol mundo afora e vem contabilizando lances memoráveis na história do futebol mundial. Só para se ter uma ideia, desde quando estreou na Champions League, na temporada 2013/2014, ele chegou a 29 assistências, entrando para o time dos craques onde já estão Cristiano Ronaldo, Messi, Di Maria e Iniesta.

Na edição de 2019 da Copa América, o atacante Firmino, que hoje atua no Liverpool, foi considerado o Rei da Assistência. Em todo o torneio, ele ‘preparou’ 3 assistências. Em 2016, Messi fez 4 passes decisivos.