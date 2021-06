PLT de Nova Odessa anuncia 9 vagas de emprego

O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa, ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura, anunciou que está recebendo currículos via e-mail para a seleção de profissionais nas funções de carpinteiro, manicure e mecânico industrial, entre outras.

Os interessados devem ter a experiência exigida no perfil da vaga e enviar currículo apenas nesta segunda-feira (28/06) para o e-mail [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente, nos dias úteis, das 8h30às 11h30, na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. O telefone é o (19) 3466-1902.

Confira as oportunidades:

CARPINTEIRO – Com experiência em casas pré-moldadas Wood Frame/Drywall. Tipo de contratação: Efetivo/CLT. Quantidade: 10 vagas. Salário: 2.030,19. Turno: Segunda a Sábado, das 7h às 15h20. Local: Santa Barbara d’Oeste. Benefícios: Fretado e VT + Alimentação no local (café da manhã, almoço e café da tarde), Seguro de Vida, Plano de Saúde.

MANICURE – Com experiência na função.

MECÂNICO INDUSTRIAL – Com experiência, para trabalhar na área têxtil.

MOTORISTA E – Dirigir caminhão caçamba Roll On Roll Off. Realizar carga e descarga de materiais do caminhão. Manuseio de caçambas. Verificação dos materiais e notas fiscais. Experiência com caminhão caçamba Roll on Roll Off. CNH categoria E (somente essa). Curso MOPP atualizado. Salário: R$ 1.975,40. Benefícios: 20% de implemento (em cima do salário bruto), Cesta básica, tíquete-refeição, vale-transporte ou ajuda de custo. Observações: contratação CLT. De segunda a sexta-feira, das 7h às 16h48, com 1h de almoço.

OFICIAL DE LIMPEZA – Homem, entre 30 a 50 anos. Com experiência em limpeza de escritórios e área externa.

OPERADOR DE MÁQUINA ROTATIVA DE ESTAMPAR – Com experiência na função.

OPERADOR DE MÁQUINA ROTATIVA DE ESTAMPAR QUADRO – Com experiência na função.

TECELÃO – Com experiência na função e em teares Vamatex, Picanol, Jato de Ar, Vamatex Leonardo Jaquar, Tear Jato d’Água, Dornie.

TECELÃO – Masculino, com experiência em Teares Jato d’Agua e Ar.