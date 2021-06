Ambev colore pontos de São Paulo com mural LGBTQIA+

O movimento #OrgulhoResiste, lançado pela Ambev no mês do orgulho LGBTQIA+, vai colorir pontos emblemáticos de São Paulo neste final de semana. Um mural móvel, produzido com três mil latas de alumínio e pintado com as cores da bandeira que representam a comunidade, estará no dia 26 na Praça do Ciclista, região da Avenida Paulista, e nas Praças Roosevelt e Ramos Azevedo, nos dias 27 e 28, ambas na região central da capital paulista.

Esse locais foram escolhidos por representarem espaços de resistência e ocupação da comunidade LGBTQIA+ na cidade. A Avenida Paulista, por exemplo, é marco da Parada LGBTQIA+ que, há 24 anos, reúne mais de quatro milhões de pessoas para celebrar a diversidade e pedir por mais respeito e empatia. O movimento #OrgulhoResiste.

Nas redes sociais, a cada história de orgulho e resistência compartilhada usando a #OrgulhoResiste, R$1 será doado para ONGs que trabalham com projetos de retificação de nome, educação, empregabilidade, acolhimento e combate à violência de pessoas LGBTQIAP+, como Casa 1, Poupatrans, Casa Neon Cunha, Todxs, Acolhe LGBT+ e All Out.

“A resistência e o orgulho são temas importantes dentro da comunidade LGBTQIA+ e a nossa ideia foi trazê-las para a ação para fortalecer o movimento de mais igualdade e acolhimento. O mural, como uma das ativações deste ano, faz o papel de chamar a atenção da sociedade para a luta da comunidade, relembrando pontos históricos de resistência. Desta forma, sinalizamos também para o público a luta que a Ambev vem realizando há anos em prol da diversidade, seja na sociedade ou dentro da nossa companhia”, explica Alexandre Costa, Diretor de Marketing Institucional da Ambev.

O movimento é mais uma ação da Ambev em prol da comunidade. Desde 2016 a companhia aderiu ao Fórum de Empresas e Direitos LGBTQIA+ e criou o grupo de funcionários LAGER – Lesbian & Gay & Everyone Respected – destinado a propor e debater políticas internas de respeito e inclusão.