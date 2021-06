Tivoli terá ponto de vacinação contra gripe

O Tivoli Shopping firmou uma parceria com a clínica Ciame Vacinas para imunizar todos os seus colaboradores contra a Influenza. Essa parceria também irá possibilitar a funcionários terceirizados, lojistas e clientes do shopping terem acesso ao imunizante com desconto.

Nunca foi tão importante se vacinar. A vacinação é a melhor forma de prevenção contra doenças e, no caso do vírus da gripe, isso não é diferente. A vacina Influenza é mais importante ainda em tempos de pandemia. Isso porque além de proteger a pessoa vacinada contra a gripe, contribui na redução da proliferação da doença na sociedade, evitando surtos que podem sobrecarregar e comprometer o atendimento em unidades de saúde e hospitais – já gravemente afetados devido à pandemia da Covid-19. Daí a importância de o máximo de pessoas possível se vacinar, com o objetivo de diminuir o número de contágio.

“Cuidar da saúde sempre foi muito importante e, neste momento, é ainda mais essencial. Sabemos que a vacina contra a Influenza é fundamental na prevenção de doenças respiratórias graves, por isso firmamos essa parceria com a Ciame. Assim, assumimos a responsabilidade de sermos promotores da saúde e do bem-estar entre os nossos funcionários e também com a comunidade”, comenta Gustavo Salvagnini, gerente geral do Tivoli Shopping.

Embora a Influenza possa ser transmitida durante todo o ano, é mais frequente nesta época de inverno. O vírus da gripe é altamente contagioso e a infecção pode levar a complicações como pneumonia grave e até mesmo à morte.

A vacina contra Influenza é recomendada para pessoas de todas as idades – a partir de 6 meses de vida. O imunizante está disponível no SUS (Sistema Único de Saúde), mas apenas para a população de risco, que faz parte dos chamados grupos prioritários. Os demais precisam recorrer à rede particular para se vacinarem.

Ponto de vacinação

A vacina oferecida é a Influenza tetravalente, que protege contra quatro tipos de cepas da gripe. O imunizante é inativado, feito com vírus fragmentado e atende a todos os requisitos da OMS (Organização Mundial da Saúde).

O ponto de vacinação no Tivoli Shopping será montado no espaço ao lado da loja Luluzinha Makes, próximo da Entrada C, que dá acesso a Casas Bahia e Lojas Americanas. O local funcionará a partir desta sexta-feira (25) até o dia 25 de julho. De segunda-feira a sábado, o atendimento será das 9h às 21h e aos domingos, das 14h às 20h.

Além da vacina da gripe, a Ciame irá disponibilizar para comercialização no local também outras vacinas para bebês, adolescentes e adultos. No entanto, apenas a vacina da gripe terá preço promocional. As demais serão comercializadas com o preço de tabela.

Para se vacinar, basta comparecer ao local com documento de identificação e a carteirinha de vacinação. Não é necessário agendamento.

Quem quiser se vacinar contra Influenza e também estiver entre os públicos da vacinação contra Covid-19 ou quem já tomou a vacina da Covid, deve respeitar um intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas.

Sobre o shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 146 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras e megalojas (Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União e Cobasi).

Sobre a AD Shopping

A AD Shopping, maior administradora independente de shopping centers do País, está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 37 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São mais de 29 anos de experiência em planejamento, comercialização e gestão de shopping centers.