Covid19. Americana segue buscando faltosos da 2ª dose

Americana segue ‘buscando’ aqueles que não compareceram para tomar a 2ª dose da vacina contra a Covid-19 no município.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, não é possível informar a quantidade exata de pessoas que ainda não foram receber a dose complementar do imunizante, mas estima-se que o número real seja abaixo de 500, com base nas doses, na procura pela segunda dose e pelas aplicações que vêm sendo feitas.

Com a situação, a vigilância está ligando para todos os usuários listados como faltosos. Na maioria dos casos observados, verifica-se que tem havido inconsistência na informação do sistema, que acusa como falta, porém, ao checar na planilha manualmente, a Vigilância verifica que o indivíduo já recebeu a segunda dose.

Aqueles que são constatados realmente como faltoso, a Vigilância encaminha para uma unidade de saúde.

Ainda de acordo com o órgão, os motivos para que a pessoa não compareça para tomar a segunda dose são vários. Por exemplo, como ter contraído Covid, estar com outra doença, estar viajando, ter se esquecido, entre outros.