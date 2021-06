Conheça as cervejas puro malte menos calóricas do Brasil

A Athletic Beer nasce emplacando um importante marco para a indústria cervejeira: de cerveja puro malte menos calórica do Brasil. Na onda dos produtos saudáveis, a marca estreia com duas opções, a Premium Lager e a Session IPA, de baixa caloria e carboidratos e livre de conservantes. Já era possível consumir produtos como sorvetes e chocolates com a mesma pegada, mas faltava a paixão nacional. Não falta mais. A Athletic Beer chegou para ser consumida com moderação e sem culpa, porque é possível ter um estilo de vida ativo e saudável sem abrir mão de uma boa cerveja.

A lista de atrativos da Athletic Beer é grande. Leve, refrescante e fácil de beber, impressiona mesmo pelo sabor. Ambos os estilos são feitos apenas com ingredientes naturais e atingem uma redução calórica bastante representativa, de até 46%, enquanto os níveis de carboidratos são diminuídos em até 80% em relação às cervejas tradicionais. A Premium Lager possui apenas 79 calorias e a Session IPA 85 calorias por garrafa de 355ml. As cervejas lagers comuns costumam ter algo em torno de 150 calorias.

Isso é possível graças ao processo de produção da Athletic Beer, que transforma os açúcares presentes na cerveja em moléculas de baixo peso molecular, possibilitando, assim, que a levedura os metabolizem (a saber: a levedura não metaboliza moléculas de alto peso molecular). Todas as cervejas levam apenas água, malte, lúpulo e levedura. As tabelas nutricionais acompanham os laudos emitidos por um laboratório reconhecido internacionalmente, com atuação em mais de 20 países.

“Nascemos com o desejo de levar uma experiência autêntica aos apaixonados por cerveja, mas que se preocupam com o equilíbrio entre a saúde do corpo e da mente. Estudamos e pesquisamos muito para entregar ao consumidor cervejas puro malte, com baixa caloria, low carb e sem aditivos químicos e, ao mesmo tempo, com sabor único. Como o público brasileiro é um dos maiores consumidores do produto do mundo, para nós, era muito importante entregar esse novo conceito de cerveja de baixa caloria sem perder a qualidade e o sabor. Queremos promover o consumo com moderação e sem peso na consciência por causa das calorias”, explica Marcello Pucci Maniero, criador da marca.

Transparência como diferencial

Além da busca por produtos mais saudáveis, os consumidores procuram, também, por marcas transparentes, que revelem de forma clara e objetiva os ingredientes que utilizam. Saber o que o produto realmente contém, quais impactos sua produção pode causar ao meio ambiente e o quanto estão de acordo ao estilo de vida saudável estão entre as prioridades do público no momento de fazerem escolhas balanceadas e que não comprometam qualidade, sensação e sabores com os quais já estão acostumados.

Por isso, a Athletic Beer faz questão de informar a tabela nutricional completa de seus produtos. Uma iniciativa que agrega confiança ao mostrar ao consumidor o que está consumindo, mas, principalmente, que a cerveja é, comprovadamente, a menos calórica do Brasil.

Também a sustentabilidade é levada muito a sério pela marca, que conta com o Selo eureciclo desde a primeira garrafa produzida. Por meio dele a empresa se conecta a recicladores, promovendo reciclagem com responsabilidade social, por meio da compensação ambiental. Um sistema que gera valor para as empresas certificadas, comunicando aos consumidores seu compromisso com o meio ambiente.