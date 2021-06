Vereadores aprovam multa de R$290 mil por aglomeração

Os vereadores de Americana aprovaram, nesta quinta-feira, em primeira discussão, o projeto de autoria do vereador Thiago Brochi (PSDB) que prevê multa de até R$290 mil aos proprietários de Casas Noturnas, Boates, Salões de Festas e Eventos, Bares com entretenimento e Pubs com entretenimento que desrespeitarem as normas de combate ao coronavírus.

A proposta foi aprovada por 17 votos favoráveis – a vereadora Professora Juliana (PT) não estava presente no plenário.

Alguns vereadores usaram a palavra para justificar o voto, mas a decisão foi rápida.

“Se a pessoa cumprir o Plano SP, não terá nenhuma penalidade”, disse Brochi.

Leco (Podemos) lembrou que a multa é apenas para estabelecimentos que geram aglomeração e não para aqueles que seguem todas as regras do combate à disseminação do coronavírus.

Juninho Dias (MDB), que foi mais incisivo na questão, argumentou que tentou diálogo com proprietários de bares e casas de show e que “infelizmente no diálogo ninguém respeitou, eu tentei, eu expliquei, fui inúmeras vezes na vigilância sanitária com proprietários para explicar qual é o protocolo do momento. Fico muito triste. Nós tentamos o diálogo, tentamos evitar isso (o projeto), pedimos para que não realizassem. Tem pessoas fazendo certo, mas infelizmente temos essa falta de respeito por meia dúzia”, disse Juninho.