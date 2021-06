Câmara recebe novo delegado titular de Santa Bárbara

A Câmara barbarense recebeu, nesta tarde (24), a visita do novo delegado titular da Polícia Civil de Santa Bárbara d’Oeste, Antônio Donizete Braga, que assumiu o cargo há duas semanas no Município. Para evitar aglomerações, o presidente do Legislativo barbarense, Joel Cardoso, o Joel do Gás (PV), promoveu dois encontros entre o delegado e os vereadores.

Além de conhecerem o novo responsável pela Polícia Civil no Município e se colocarem à disposição para colaborar com a instituição, os parlamentares aproveitaram o encontro para apresentar diferentes reivindicações ao novo delegado titular de Santa Bárbara d’Oeste.

A vereadora Kátia Ferrari (PV), por exemplo, solicitou apoio para o combate aos maus-tratos aos animais. Já o vereador José Luis Fornasari, o Joi (PV), pediu nova reunião com o delegado para tratar de furtos de tratores realizados em propriedades rurais do Município, os quais podem estar sendo promovidos por quadrilhas especializadas.

Ainda na reunião, o vereador Nilson Araújo Radialista (PSD) sugeriu que a Polícia Civil promova parcerias com a Polícia Militar e com a Guarda Municipal para ampliar a segurança do comércio na área central e nos bairros. Outra reivindicação apresentada, esta pelo vereador Isac Sorrillo (Republicanos), foi relativa ao combate a assaltos em ônibus circulares.