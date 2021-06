Nubank tem lançamento em apoio à comunidade LGBTQIA+

No Mês do Orgulho, o Nubank vai além da bandeira do arco-íris para dar visibilidade a grupos da comunidade LGBTQIA+ em apoio à causa. Com doação de 100% do lucro obtido para a TODXS, organização sem fins lucrativos com projetos de inclusão social dessa parte da população, o banco digital disponibiliza – em edição limitada – porta-cartões e cadernos exclusivos com as cores de algumas das bandeiras LGBTQIA+.

A comercialização desses produtos marca a estreia da Lojinha do Nu, loja virtual do maior banco digital independente do mundo, que irá concentrar a venda de itens exclusivos do Roxinho. Todo o lucro do e-commerce será convertido para projetos sociais ou entidades sem fins lucrativos parceiras de forma permanente, tendo na TODXS a primeira parceira beneficiada.

“Em nosso trabalho aqui na TODXS, acreditamos que ser uma empresa aliada da comunidade LGBTQIA+ vai além das portas da companhia e demanda ações concretas. Essa iniciativa do Nubank no Mês do Orgulho é um exemplo disso por demonstrar o comprometimento da empresa com a causa. Graças a essa parceria, poderemos viabilizar nossos projetos de impacto social e alcançar mais pessoas, fortalecendo a nossa missão de construir uma sociedade que seja mais inclusiva para pessoas LGBTQIA+”, afirma Ana Beatriz Santos, diretora executiva da TODXS.

“Diversidade é um dos pilares e valores do Nubank e temos muito orgulho em avançarmos cada vez mais em nossas estratégias com foco em diferentes pautas. Com essa ação, e junto com a TODXS, queremos amplificar o protagonismo das comunidades LGBTQIA+ e despertar na sociedade a reflexão sobre a importância da necessidade de inclusão dessas pessoas com suas identidades, histórias de vida e suas bandeiras”, destaca Vitor Martins, especialista em Diversidade & Inclusão do Nubank.

Em censo realizado junto aos funcionários anunciado em fevereiro, o Nubank registrou que cerca de 26% dos nubankers – como são chamados os funcionários da empresa – se autodeclararam/identificaram como parte da comunidade LGBTQIA+. Atualmente, o banco digital possui mais de 4,5 mil colaboradores.

Lojinha do Nu

Cada porta-cartão da coleção LGBTQIA+ é disponibilizado no valor de R$ 32,00, enquanto os cadernos a R$ 45,00. Na Lojinha do Nu, os clientes também encontram outros produtos já conhecidos, como o ursinho de pelúcia TED, lançado em 2019 – também em edição limitada e esgotado em 2 horas na ocasião –, e os clássicos porta-cartões roxinhos, frequentemente requisitados nas redes sociais.

O e-commerce do Nubank também oferece um kit promocional dos produtos LGBTQIA+ (porta-cartão e caderno) – à escolha do cliente e mediante disponibilidade de estoque – por R$ 65,00.

Neste início de operação, enquanto os estoques dos produtos relacionados à causa LGBTQIA+ estiverem disponíveis, a TODXS será a entidade beneficiada com todo o provento gerado com a operação da loja virtual, incluindo as vendas dos outros produtos. A Lojinha do Nu, em breve, deverá ampliar o seu portfólio com outros produtos originais que refletem a identidade, propósitos e valores do banco digital, sempre com a doação do lucro para projetos ou organizações sem fins lucrativos parceiros.